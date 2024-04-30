Дугин объяснил нелюбовь на Западе к Путину защитой традиционных ценностей

Путин с момента прихода к власти строил позиционировал себя как защитник традиционных ценностей, и это оттолкнуло тех, кто за рубежом симпатизировал СССР, поскольку они разделяют глобальную прогрессивную повестку, сказал Дугин

Александр Дугин (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Одним из оснований русофобии на Западе является то, что Россия и ее президент Владимир Путин защищают традиционные ценности, заявил философ Александр Дугин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Карлсон спросил его, почему те люди, которые в прошлом поддерживали Советский Союз и его политику, в 2000-х перестали делать то же самое в отношении России.

«Путин — это традиционный лидер. Когда он пришел к власти, он с самого начала стал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния. Он стал противодействовать глобальной прогрессивной повестке», — начал объяснять философ.

Под такой повесткой он подразумевает переход к новому либерализму, когда власть большинства — это тоталитаризм, и большинство потому должно подчиняться меньшинствам, возникшим на Западе в том числе из идей индивидуализма. По его словам, если сказать, что кто-то предпочитает старый либерализм, то прогрессисты могут обвинить этого человека в приверженности фашизму, традиционализму и консерватизму.

Путин, по словам Дугина, выступает за восстановление традиционных ценностей, суверенитета государства, традиционной семьи, а также настаивает на обособленности «русской цивилизации» как особенного региона мира. Те люди, кто поддерживал СССР, относятся к разделяющим прогрессивную повестку, а значит, их взгляды не соотносятся с тем, что продвигает Путин. Отсюда возник базис для русофобии и отвращения в том числе лично к главе государства. Подобную ненависть Дугин назвал не обыденным явлением, а метафизическим. Он также подчеркнул, что роль в ее формировании играет тот факт, что защищая традиционные ценности, российская сторона также располагает ядерным оружием.

Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. В 2009–2014 годах Дугин исполнял обязанности главы кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова, в 2016–2017 годах был главным редактором телеканала «Царьград». В августе 2022 года его дочь Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля. ФСБ назвала исполнительницей теракта гражданку Украины Наталью Вовк, которая после совершения преступления выехала в Эстонию.

Сам Путин в интервью Карлсону, которое он дал в феврале этого года, высказывался о ценностях. По его словам, русский человек больше думает «о вечном, думает больше о ценностях моральных, нравственных», а «западная культура более прагматичная». По его словам, это неплохо и дает Западу возможность добиваться успехов. «Здесь нет ничего плохого — я просто говорю, что мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено», — сказал он.