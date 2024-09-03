 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Пострадавшая при атаке дронов на Саратов умерла в больнице

Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Роман Бусаргин сообщал об атаке дронов на Саратов и Энгельс утром 26 августа. В Саратове частично был поврежден ЖК. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии

Пострадавшая при атаке дронов на Саратов умерла в больнице
Video

Жительница Саратова, пострадавшая при атаке беспилотников, умерла в больнице, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Атака дронов на Саратов и Энгельс произошла утром 26 августа. Тогда были повреждены фасадная часть 27-го, 28-го и 29-го этажей жилого комплекса на Предмостовой площади и несколько автомобилей. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Всего пострадали четыре человека, уточнял Минздрав.

Саратовский губернатор запретил салюты на День города после атаки дронов
Политика
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

По словам губернатора, повреждения также получили многоэтажный дом на улице Пушкина в Энгельсе и четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельсского района. Там пострадавших не было. И.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев говорил о повреждении более 20 машин.

Минобороны в тот день отчитывалось об уничтожении девяти дронов над Саратовской областью.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Саратов беспилотники
Материалы по теме
На подлете к Ярославлю сбили украинский беспилотник
Политика
В пяти районах Калужской области сбили украинские беспилотники
Политика
Над Воронежской областью сбили более десяти украинских беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 99,26 (-1,5) Инвестиции, 02 сен, 17:48 Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 90 (-1,19) Инвестиции, 02 сен, 17:48
Встреча Путина и президента Монголии. ТрансляцияПолитика, 08:33
В Китае школьный автобус насмерть задавил 11 человекОбщество, 08:28
Глава минкульта Чечни призвал ограничить детей от западной культурыПолитика, 08:22
Стань хозяином своих эмоций. Как достичь желаемого, когда нет настроенияPro, 08:14
Последняя россиянка проиграла на US OpenСпорт, 08:05
Во Владивостоке начался Восточный экономический форум. ВидеоЭкономика, 08:04
«Русь-Ойл» попросила суд втрое снизить налоговые взыскания на ₽192 млрдБизнес, 08:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ВТБ запустил вклад со ставкой 25% за открытие долгосрочного инвестсчетаИнвестиции, 08:00
«РИА Новости» узнали о новой статье в деле о бронежилетах для МинобороныОбщество, 07:58
Сбербанк зафиксировал рост объема переводов от россиян в Индию в 100 разФинансы, 07:54
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:45
Пострадавшая при атаке дронов на Саратов умерла в больницеПолитика, 07:35
Минобороны сообщило о перехвате дронов над Брянской и Калужской областямиПолитика, 07:34
Ралли в золоте подстегнуло интерес россиян к иностранным золотым монетамИнвестиции, 07:30