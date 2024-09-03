Пострадавшая при атаке дронов на Саратов умерла в больнице

Губернатор Роман Бусаргин сообщал об атаке дронов на Саратов и Энгельс утром 26 августа. В Саратове частично был поврежден ЖК. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии

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Жительница Саратова, пострадавшая при атаке беспилотников, умерла в больнице, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Атака дронов на Саратов и Энгельс произошла утром 26 августа. Тогда были повреждены фасадная часть 27-го, 28-го и 29-го этажей жилого комплекса на Предмостовой площади и несколько автомобилей. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Всего пострадали четыре человека, уточнял Минздрав.

По словам губернатора, повреждения также получили многоэтажный дом на улице Пушкина в Энгельсе и четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельсского района. Там пострадавших не было. И.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев говорил о повреждении более 20 машин.

Минобороны в тот день отчитывалось об уничтожении девяти дронов над Саратовской областью.