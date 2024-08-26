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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате 9 дронов над Саратовской областью

Минобороны сообщило о перехвате 20 дронов над регионами России
Сюжет
Военная операция на Украине
В семи регионах России ночью сбили дроны, больше всего в Саратовской области. Там обломки попали в два жилых дома, четверо человек пострадали

За ночь над территорией России были перехвачены и сбиты 20 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

Больше всего дронов (9) сбили над территорией Саратовской области.

Минобороны сообщило о перехвате 9 дронов над Саратовской областью
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Три беспилотника поразили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Рязанской областями.

Губернатор сообщил о пострадавших при атаке дронов в Саратове
Политика

В Саратовской области пострадали четыре человека, одна женщина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Дроны попали в два многоэтажных здания в Саратове и Энгельсе. Второй город находится примерно в 700 км от украинской границы.

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Теги
беспилотники дроны Минобороны Саратовская область Курская область Орловская область Рязанская область Брянская область Тульская область Белгородская область
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