Саратовский губернатор запретил салюты на День города после атаки дронов
Дни города, которые во многих муниципалитетах Саратовской области намечены на начало сентября, должны пройти без салютов и масштабных мероприятий, заявил губернатор Роман Бусаргин.
«В начале сентября традиционно во многих муниципалитетах, в том числе в Саратове, запланированы Дни города. Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступлений звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Надеюсь, что все это осознают в полной мере. Тем более после сегодняшних событий», — сказал он.
Губернатор призвал ставить вопросы безопасности на первое место и попросил «всех глав» внимательно к этому относиться.
Саратовская область подверглась атаке беспилотников утром 26 августа. Обломки сбитых дронов попали в ЖК Volga Sky в областном центре и в многоэтажный дом в Энгельсе, повреждения также получили четыре частных дома в поселке Прибрежный в Энгельсском районе. В Саратове пострадали четыре человека, одна из пострадавших госпитализирована в тяжелом состоянии.
Минобороны России отчитывалось об уничтожении девяти беспилотников над Саратовской областью за минувшую ночь. Расстояние от границы Украины до Саратова и Энгельса превышает 700 км.
«Коммерсантъ». Юбилей Ростова-на-Дону не будут сопровождать культурно-массовые и развлекательные мероприятия «в целях безопасности». Мэр Челябинска Наталья Котова отменила шоу 700 дронов по случаю Дня города 30 августа.
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