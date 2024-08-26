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Военная операция на Украине ,  
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Саратовский губернатор запретил салюты на День города после атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Дни города в Саратовской области должны пройти без салютов и массовых мероприятий, заявил губернатор и попросил «всех глав» внимательно отнестись к безопасности. Утром над регионом сбили девять дронов, четыре человека пострадали
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Дни города, которые во многих муниципалитетах Саратовской области намечены на начало сентября, должны пройти без салютов и масштабных мероприятий, заявил губернатор Роман Бусаргин.

«В начале сентября традиционно во многих муниципалитетах, в том числе в Саратове, запланированы Дни города. Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступлений звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Надеюсь, что все это осознают в полной мере. Тем более после сегодняшних событий», — сказал он.

Губернатор призвал ставить вопросы безопасности на первое место и попросил «всех глав» внимательно к этому относиться.

Саратовский губернатор запретил салюты на День города после атаки дронов
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Саратовская область подверглась атаке беспилотников утром 26 августа. Обломки сбитых дронов попали в ЖК Volga Sky в областном центре и в многоэтажный дом в Энгельсе, повреждения также получили четыре частных дома в поселке Прибрежный в Энгельсском районе. В Саратове пострадали четыре человека, одна из пострадавших госпитализирована в тяжелом состоянии.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении девяти беспилотников над Саратовской областью за минувшую ночь. Расстояние от границы Украины до Саратова и Энгельса превышает 700 км.

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Фото:busargin_r / Telegram
Ранее от празднования Дней города отказались многие муниципалитеты Башкирии, писал «Коммерсантъ». Юбилей Ростова-на-Дону не будут сопровождать культурно-массовые и развлекательные мероприятия «в целях безопасности». Мэр Челябинска Наталья Котова отменила шоу 700 дронов по случаю Дня города 30 августа.

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Теги
Саратов беспилотники Военная операция на Украине День города Россия Украина Роман Бусаргин
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