Саратовский губернатор запретил салюты на День города после атаки дронов

Дни города в Саратовской области должны пройти без салютов и массовых мероприятий, заявил губернатор и попросил «всех глав» внимательно отнестись к безопасности. Утром над регионом сбили девять дронов, четыре человека пострадали

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Дни города, которые во многих муниципалитетах Саратовской области намечены на начало сентября, должны пройти без салютов и масштабных мероприятий, заявил губернатор Роман Бусаргин.

«В начале сентября традиционно во многих муниципалитетах, в том числе в Саратове, запланированы Дни города. Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступлений звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Надеюсь, что все это осознают в полной мере. Тем более после сегодняшних событий», — сказал он.

Губернатор призвал ставить вопросы безопасности на первое место и попросил «всех глав» внимательно к этому относиться.

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Саратовская область подверглась атаке беспилотников утром 26 августа. Обломки сбитых дронов попали в ЖК Volga Sky в областном центре и в многоэтажный дом в Энгельсе, повреждения также получили четыре частных дома в поселке Прибрежный в Энгельсском районе. В Саратове пострадали четыре человека, одна из пострадавших госпитализирована в тяжелом состоянии.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении девяти беспилотников над Саратовской областью за минувшую ночь. Расстояние от границы Украины до Саратова и Энгельса превышает 700 км.