В Саратовской области атака беспилотников повредила 23 автомобиля

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В результате атаки дронов на Саратов повреждения получили 23 автомобиля, сообщил и.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев в официальном телеграм-канале районной администрации.

«На сегодняшний день 23 собственника автомобилей подошли и указали на повреждение транспортных средств. <...> Все процедуры будут сделаны для того, чтобы люди получили возмещение понесенного ущерба», — отметил Исаев.

26 августа утром Саратовская область подверглась атаке дронов, их сбила ПВО. Глава региона Роман Бусаргин сообщил об обломках беспилотников, которые попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Пострадали четыре человека.

Энгельс расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища, напротив Саратова. Поблизости находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2». От города до границы с Украиной — свыше 700 км по прямой.