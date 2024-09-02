Четыре новых фигуранта появились в деле о бронежилетах для Минобороны

Сотрудников поставщика средств защиты для Минобороны заподозрили в отмывании денег. В деле нашли имена еще четырех фигурантов, которых подозревают в даче взятки для должностных лиц Минобороны или посредничестве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В деле о поставках некачественных бронежилетов для Вооруженных сил России на 2,4 млрд руб. появились четыре новых фигуранта, выяснил ТАСС на основании судебных материалов.

С ним в одном судопроизводстве находится еще одно уголовное дело о взятке в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291), по которому проходят Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников, а также Сергей Семинихин — в его отношении возбуждено дело по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве).

Они стали фигурантами 10 июля. Следствие полагает, что фигуранты давали взятку или были посредниками в даче взятки, предназначенной для должностных лиц Минобороны.

РБК обратился за комментарием в СК РФ.

В апреле стало известно, что по делу проходят гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Им вменяют отмывание денежных средств — ст. 174.1 УК. В материалах говорилось, что «не все свидетели и иные члены организованной группы установлены и допрошены».

По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» похитили деньги, которые выделило ведомство для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Они поставили не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом.

Подозреваемые отрицают свою вину, настаивая, что командование частей, в которые направлялись бронежилеты, готовы подтвердить качество продукции. Их адвокаты обжаловали аресты и блокировку активов. Есипов заявил, что бронежилеты были поставлены в одну из войсковых частей и их качество было подтверждено. «В наших бронежилетах и «плитниках» парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», — подчеркнул бизнесмен.