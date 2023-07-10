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Путин упростил получение ВНЖ для контрактников-иностранцев и их семей

Путин подписал закон об упрощенном получении ВНЖ для контрактников-иностранцев
На упрощенное получение ВНЖ по этому закону могут претендовать и инвесторы в российскую экономику. Бессрочный вид на жительство предусмотрели также для уже живущих в России иностранных высококвалифицированных специалистов
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает упрощение получения вида на жительства (ВНЖ) в России для иностранцев, заключившим контракт о службе в армии во время военной операции на Украине на срок один год. Мера распространяется и на членов семей таких иностранцев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Они смогут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.

Законом также вводится упрощенный порядок получения ВНЖ для иностранных граждан, которые инвестировали в российскую экономику, и их семьям. Дополнительные критерии определит правительство.

Право на бессрочный ВНЖ получили работающие в России высококвалифицированные специалисты из других стран и члены их семей, если они уже живут в России и у них оформлен вид на жительство на какой-то период.

Весной Путин подписал закон об упрощении получения гражданства для иностранных граждан, заключивших контракт с Минобороны. Это возможно, если иностранец трудоустроился в вооруженные силы сроком на год в период военной операции.

На упрощенное получение гражданства также могут претендовать граждане Украины, иностранцы с одним родителем-россиянином и представители отдельных профессий: ветеринары, агрохимики, инженеры и др.

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вид на жительство ВНЖ Владимир Путин
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