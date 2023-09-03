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Медведев потребовал от Японии признать итоги Второй мировой войны

Медведев: Япония должна отказаться от милитаризации и признать итоги Второй мировой войны
Токио проводит курс на новую милитаризацию, но должен отказаться от этих планов «во благо своего собственного народа» и извлечь уроки из Второй мировой войны, считает замглавы Совбеза

Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию, но должны отказаться от этих планов «во благо своего собственного народа», заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он отметил, что Япония активно развивает военную инфраструктуру «при поддержке американских кураторов», закупает иностранное вооружение, отменяет ограничения на использование Сил самообороны за рубежом. Помимо того, Токио проводит учения вблизи Курильских островов, «что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе», сказал Медведев. «Япония должна извлечь уроки из истории, памятную дату которой мы сегодня отмечаем, и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей», — считает он (цитата по ТАСС).

По его словам, США, сбросившие ядерные бомбы на японские города, «именно тогда показали свое истинное лицо». «Как известно, военного смысла в этом не было, Америка лишь хотела продемонстрировать собственные имперские амбиции и грубую силу», — полагает замглавы Совбеза. Таким же образом Вашингтон готов действовать и сейчас, «когда руками своих вассалов ведут гибридные войны на всех континентах мира, в том числе и на Украине», заключил он.

Медведев выступил в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому он отмечается 3 сентября.

В январе замглавы Совбеза в ответ на слова японского премьера Фумио Кисиды и американского президента Джо Байдена о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия заявлял, что Кисида «несет чушь про Россию», тем самым «предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки». Премьеру, говорил Медведев, «абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США, а ее единственной жертвой — его собственная родина».

В апреле он осудил американского госсекретаря Энтони Блинкена за молчание о вине Вашингтона в атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, назвав руководство США «лживыми тварями». «Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет «ложную информацию» по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», — писал политик в телеграм-канале.

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В июле Медведев отмечал, что любую войну можно закончить очень быстро, использовав в том числе ядерное оружие.
Замглавы Совбеза напомнил о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны. «Они [США] действительно тогда свернули военную кампанию. Цена — это жизнь почти 300 тыс. мирных граждан», — говорил Медведев.

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Дмитрий Медведев Япония милитаризация Вторая мировая война
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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