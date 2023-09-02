Медведев призвал не мечтать о примирении с Западом

Дмитрий Медведев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

России не стоит мечтать о мире с лидерами западных стран, заявил в телеграм-канале зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, Украину «поддерживают почти все начальники западных стран», поэтому относиться к ним нужно как к руководителям стран «нацистской коалиции».

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия начала военную операцию против «киевского режима», но сейчас это «фактически война между Москвой и коллективным Западом».

Российские власти неоднократно заявляли, что Запад развязал против страны гибридную военную кампанию. Глава МИДа Сергей Лавров обвинил НАТО в том, что альянс фактически вступает в опосредованную войну с Россией, поставляя оружие и военную технику Украине.

Западные страны, хотя и оказывают Украине военную помощь, подчеркивают, что не являются сторонами конфликта. В заявлении, которое члены НАТО сделали по итогам июльского саммита в Вильнюсе, говорилось, что альянс «не стремится к конфронтации с Россией и хочет поддерживать открытые каналы связи с Москвой» для предотвращения возможной эскалации.