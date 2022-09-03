Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили

В ВГА Энергодара заявляют, что в связи с повреждением ЛЭП из-за обстрелов поставки электроэнергии с Запорожской АЭС на подконтрольную Киеву территорию приостановлены. Ранее станцию перевели на питание собственных нужд

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольную Киеву территорию приостановлена «в связи с техническими сложностями», заявили «РИА Новости» в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара. Там утверждают, что в результате обстрела со стороны украинских войск повреждена линия электропередачи.

По данным администрации, пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме.

Накануне член главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов написал в своем Telegram, что перебита Днепропетровская ЛЭП, также заявив, что это произошло из-за действий ВСУ. С его слов, станцию перевели на питание собственных нужд.

Энергодар и территорию атомной электростанции сейчас контролируют российские войска, но самой АЭС по-прежнему управляют украинские операторы. С начала боевых действий она постоянно подвергается обстрелам, в которых Россия и Украина винят друг друга.

25 августа в результате повреждений, полученных при обстрелах, станцию на какое-то время впервые в истории полностью отключили от энергосети. Глава украинского «Энергоатома» Петр Котин утверждал также, что российские инженеры разработали план переключения ЗАЭС на случай, если боевые действия приведут к разрыву оставшихся линий. Компания уже допускала, что Россия планирует переключить Запорожскую АЭС на Крым, на другие линии электропередачи; в таком случае украинские войска могут «перебить» ЛЭП, с помощью которых российская сторона попытается это сделать, предупреждал Котин.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно призывал прекратить боевые действия возле объекта, чтобы избежать ядерной катастрофы. Генсек ООН Антониу Гутерриш не раз высказывался за демилитаризацию Запорожской АЭС. Эту цель называл и президент Украины Владимир Зеленский, однако российская сторона выступает против, утверждая, что станция станет более уязвимой.

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1 сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Он сообщил, что здания атомной электростанции повреждены в результате обстрелов, «ее физическая оболочка была разрушена в нескольких местах, случайно, намеренно — не можем это оценить». На объекте остались шесть специалистов организации, двое из них будут находиться там на постоянной основе.