Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Авторы «Миротворца» характеризуют его как «пособника террористов и российских оккупантов». Также в числе его «преступлений» портал называет попытку создания межгосударственного союза Украины и Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко появился в базе украинского сайта «Миротворец», следует из данных портала.

«Пособник террористов и российских оккупантов. В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», — говорится в описании его страницы. Далее идет список публикаций, посвященных ситуации с задержанием группы из 33 россиян, сотрудников охранных структур, на территории Белоруссии с последующей выдачей из России.

Кроме того, причиной внесения Лукашенко в базу «Миротворца» авторы называют интервью экс-премьера Польши Дональда Туска польскому изданию Onet, в котором тот рассказал о том, что Лукашенко рассказывал ему о плане стать президентом объединенных Украины и Белоруссии. Эту идею авторы «Миротворца» характеризуют как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Помню, раньше я не говорил об этом, о таком событии, когда Минск оказался своего рода посредником между Евросоюзом, Россией и Украиной в те самые жаркие дни украинского кризиса. Я все еще был премьер-министром [Польши] тогда, и мне позвонил Лукашенко. Он прямо предложил убедить ЕС, что он сможет быть гарантом мирного решения украинского вопроса. И [попросил] поддержать его идею о личном союзе Белоруссии и Украины с ним в качестве президента обеих стран», — рассказал Туск в интервью Onet. Эту идею он оценил как попытку Лукашенко сохранить за собой власть в условиях, когда суверенитет Белоруссии и Украины оказался под угрозой со стороны России.

РБК направил запрос в пресс-службу президента Белоруссии.