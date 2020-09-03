Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 12:52
Пенальти «Спартака» в ворота «Ротора» признали ошибочным Спорт, 19:28 Вице-премьер назвал обнадеживающей ситуацию с коронавирусом в России Общество, 19:28 Минздрав не исключил из рекомендаций при COVID-19 препарат против малярии Общество, 19:27 Миллер сообщил о начале проектирования газопровода «Сила Сибири-2» Бизнес, 19:22 «Роснефть» решила подать в суд за статью о поставках в КНДР Бизнес, 19:19 Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы с 4 сентября Общество, 19:17 «Открытая Россия» сообщила о задержании своего исполнительного директора Политика, 19:16 Акции Tesla к третьему дню падения подешевели почти на 20% Инвестиции, 19:07 Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального «Новичком» Общество, 19:04 Jeep представил возрожденный внедорожник Grand Wagoneer Авто, 18:45 У Роналду нашли инфекцию перед матчами Лиги наций Спорт, 18:36 Борт «Победы» внепланово сел в Анкаре из-за ухудшения здоровья пассажира Общество, 18:33 Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворца» Политика, 18:32 Infiniti привезла в Россию купе Q60 с новым мотором Авто, 18:29
Политика ,  
0 

Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Авторы «Миротворца» характеризуют его как «пособника террористов и российских оккупантов». Также в числе его «преступлений» портал называет попытку создания межгосударственного союза Украины и Белоруссии
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко появился в базе украинского сайта «Миротворец», следует из данных портала.

«Пособник террористов и российских оккупантов. В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», — говорится в описании его страницы. Далее идет список публикаций, посвященных ситуации с задержанием группы из 33 россиян, сотрудников охранных структур, на территории Белоруссии с последующей выдачей из России.

Кроме того, причиной внесения Лукашенко в базу «Миротворца» авторы называют интервью экс-премьера Польши Дональда Туска польскому изданию Onet, в котором тот рассказал о том, что Лукашенко рассказывал ему о плане стать президентом объединенных Украины и Белоруссии. Эту идею авторы «Миротворца» характеризуют как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Помню, раньше я не говорил об этом, о таком событии, когда Минск оказался своего рода посредником между Евросоюзом, Россией и Украиной в те самые жаркие дни украинского кризиса. Я все еще был премьер-министром [Польши] тогда, и мне позвонил Лукашенко. Он прямо предложил убедить ЕС, что он сможет быть гарантом мирного решения украинского вопроса. И [попросил] поддержать его идею о личном союзе Белоруссии и Украины с ним в качестве президента обеих стран», — рассказал Туск в интервью Onet. Эту идею он оценил как попытку Лукашенко сохранить за собой власть в условиях, когда суверенитет Белоруссии и Украины оказался под угрозой со стороны России.

РБК направил запрос в пресс-службу президента Белоруссии.

29 июля белорусский КГБ сообщил, что задержал 33 россиян из ЧВК Вагнера, которые, по версии Минска, готовили массовые беспорядки «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» перед назначенными на 9 августа президентскими выборами. Москва опровергла эту версию, сообщив, что задержанные были сотрудниками частных охранных структур, направлявшимися в другие страны транзитом через Белоруссию.

Лукашенко исключил выдачу россиян Киеву без доказательств их вины
Политика
Александр Лукашенко <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 20px; top: 73px; width: 666.25px; height: 43px;"></div> <div aria-describedby="bubble-3" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -51px; top: 126px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-3"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 333px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Video

31 июля офис генпрокурор Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, и их выдаче Киеву. Просьба об аресте касалась задержанных, которые принимали участие в конфликте в Донбассе. Некоторые задержанные были внесены в список украинского портала «Миротворец» как «российские наемники», а в Генпрокуратуре Украины сообщили, что девять из них были украинскими гражданами. Возможность выдачи группы задержанных обсуждалась в ходе переговоров Александра Лукашенко и Владимира Зеленского, однако в итоге все задержанные были переданы России.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещаются персональные данные людей, которых авторы портала считают причастными к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». В России портал заблокирован по решению суда.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Александр Лукашенко
Материалы по теме
Лукашенко заявил о намерении «расставить точки над i» в Москве
Политика
Лукашенко сообщил Мишустину о фальсификации слов Меркель по Навальному
Политика
Власти анонсировали новые кадровые решения в окружении Лукашенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter