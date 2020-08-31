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Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН

Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает избранным президентом страны, планирует обратиться к Совету безопасности ООН 4 сентября. Приглашение от одного из членов Совбеза уже получено, сообщает Reuters
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Светлана Тихановская, которую представители белорусской оппозиции считают победителем прошедших 9 августа выборов президента страны, намерена обратиться к Совету безопасности ООН 4 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на штаб Тихановской.

По данным агентства, Тихановская обратится к Совбезу ООН по видеосвязи и сделает это по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.

20 августа сама Тихановская заявляла, что попросила главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу поднять вопрос об угрозах в адрес членов Координационного совета оппозиции перед Совбезом ООН.

«Международное общество обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования», — объясняла свою просьбу Тихановская.

По официальным данным, оглашенным ЦИК Белоруссии, победу на выборах 9 августа одержал уже занимающий пост президента Александр Лукашенко, за которого отдали более 80% голосов, однако сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. Согласно их подсчетам, большинство участников выборов проголосовали за соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую.

«Марш мира и независимости» в Минске. Фоторепортаж
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сразу после оглашения данных о победе Лукашенко в Белоруссии начались массовые акции протеста. В первые дни они жестко подавлялись силовиками. По информации Следственного комитета Белоруссии, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Как минимум три человека при столкновениях погибли, несколько десятков оппозиция считает пропавшими без вести.

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Тихановская, уехавшая после выборов в Литву, заявила, что готова стать национальным лидером, чтобы «страна успокоилась» и чтобы подготовить условия для проведения новых, честных и прозрачных, выборов. Кандидат от оппозиции призвала власти Евросоюза не признавать итоги выборов в республике. По ее словам, Лукашенко потерял «всякую легитимность в глазах своего народа и всего мира». Тихановская также напомнила о создании национального координационного совета с целью способствовать мирной передаче власти.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Светлана Тихановская, Белоруссия, Совбез ООН
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