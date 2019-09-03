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Евро/Доллар $1,08 (-1,54%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+19%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Селигдар ₽10 (+7,53%) прогноз QBF к 02.09.20 Купить
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BuzzFeed назвал переговорщиков с итальянскими правыми о деньгах из России
По данным расследователей, переговоры с помощниками лидера крайне правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини в Москве вели соратник Александра Дугина Андрей Харченко и менеджер Илья Якунин
Джанлука Савоини (Фото: Zuma / ТАСС)

Экспертам BuzzFeed, Bellingcat и российского издания The Insider удалось выяснить имена россиян, принимавших участие в переговорах с помощниками итальянского вице-премьера и лидера крайне правой партии «Лига Севера» (с 2018 года известна как «Лига») Маттео Сальвини, сообщает The Insider. Ранее сообщалось, что переговоры прошли в Москве в октябре 2018 года, и на них обсуждались вопросы финансирования Москвой «Лиги» и ее кампании 2019 года на выборах в Европейский парламент. Агентство ANSA утверждало, что в результате сделки «Лига» могла получить €65 млн.

В июле BuzzFeed сообщал, что в переговорах принимал участие советник Сальвини Джанлука Савоини, которого даже называют «шерпой в Москве». Имена российских участников встречи в июльской публикации названы не были, BuzzFeed тогда утверждал, что установить имена переговорщиков удалось, однако их реплики указывают на то, что о встрече с итальянцами извещены высокопоставленные представители российских властей.

В новой публикации BuzzFeed, Bellingcat и The Insider утверждается, что участие в переговорах принимали Андрей Харченко (официально выступающий как представитель Евразийского движения и соратник Александра Дугина) и Илья Якунин, менеджер, работавший в различных компаниях, связанных с государственными инвестициями. Факт участия Якунина во встрече, по данным The Insider, подтвердила и проведенная в лаборатории Денверского университета экспертиза, установившая, что голос переговорщика идентичен голосу Якунина.

The Insider указывает на связь Якунина с бывшим депутатом Госдумы (ныне член Высшего совета «Единой России») Владимиром Плигиным, фамилия которого упоминалась в опубликованной BuzzFeed расшифровке переговоров. По данным расследователей, Якунин много лет проработал в компании «Агентство прямых инвестиций», контролируемой ООО «Резервтрастком», сооснователем и акционером которой является Плигин. Последний же, как указывается в публикации, давно знаком с вице-премьером Дмитрием Козаком.

Ранее итальянское издание L'Espresso писало, что Козак встречался с Сальвини, когда тот посещал Россию для секретных переговоров о финансовой поддержке его партии. Представитель Козака Илья Джус в феврале сообщения о встрече вице-премьера с Сальвини опроверг, отметив, что публикация L’Espresso «построена на бездоказательных домыслах». «Козак лично никогда не был знаком с господином Сальвини, они не проводили ни официальных, ни «секретных» встреч, эспрессо по офисам вместе не пили», — сказал Джус.

Харченко, по данным The Insider, представляется участником дугинского Евразийского движения и сопровождал Дугина во многих зарубежных поездках.

Сам Сальвини ранее заявлял, что не брал у России «ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки». «Лига» никогда не брала ни копейки у России. Важно только одно — правда. Остальное — просто слова», — утверждал Джанлука Савоини.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Лига Севера, Италия
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