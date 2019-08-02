СМИ узнали о неудачной попытке партии «Лига» привлечь €65 млн в России

По данным источников агентства, октябрьская встреча в Москве, на которой итальянцы и россияне обсуждали финансирование Россией партии «Лига», была не первой. Стенограмму переговоров ранее опубликовал BuzzFeed

Маттео Сальвини (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Миланская прокуратура считает, что сделка, которую, по данным СМИ, обсуждали в Москве представители итальянской партии «Лига» и некие высокопоставленные россияне, не состоялась, пишет ANSA со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, благодаря этой сделке итальянцы могли получить € 65 млн.

О переговорах между представителями «Лиги», возглавляемой вице-премьером и главой МВД Италии Маттео Сальвини, и россиянами в середине июля писал BuzzFeed. По данным издания, встреча состоялась в Москве в октябре. В переговорах участвовали три россиянина и три итальянца, они под видом обсуждения нефтяной сделки говорили о финансировании Москвой партии и ее кампании на выборах 2019 года в Европарламент.

Источники ANSA также сообщили, что октябрьские переговоры были не единственными по данному вопросу.

После публикации BuzzFeed прокуратура Милана начала расследование. Corriere della Sera писала, что ведомство подготовит запрос в российские спецслужбы о содействии в расследовании этого дела. Следствие начало проверка зачисления средств на счет президента ассоциации «Ломбардия — Россия» и экс-секретаря итальянского вице-премьера Джанлуки Савоини. Миланская прокуратура, по данным издания, попросила доступ к базам данных российских банков.