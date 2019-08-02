СМИ узнали о неудачной попытке партии «Лига» привлечь €65 млн в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,36 +0,73 EUR Бирж. 71,34 +0,84 Brent 65,20 +0,06% USD Нал. 64,75 62,84 EUR Нал. 71,62 69,73 USD ЦБ 63,83 +0,42 EUR ЦБ 70,47 -0,26 EUR/USD 1,1087 +0,0009 BTC/USD Бирж. 10 402,00 +2,00 IMOEX 2 729,42 -0,37% RTSI 1 346,40 -1,00% DJIA 26 583,42 -1,05% Nasdaq 8 111,12 -0,79%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
VEON $3,8 (+24,18%) прогноз Bank of America к 01.08.20
General Electric $14 (+34,87%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
VEON $3,8 (+24,18%) прогноз Bank of America к 01.08.20
General Electric $14 (+34,87%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 63,83 (+0,42) Quote, 01 авг, 12:28
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 70,47 (-0,26) Quote, 01 авг, 12:28
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне Спорт, 03:20 СМИ узнали о неудачной попытке партии «Лига» привлечь €65 млн в России Политика, 03:01 В офисе Зеленского назвали «чепухой» информацию об отставке Богдана Политика, 02:56 Адвокат заявил о новом задержании по делу о массовых беспорядках в Москве Общество, 02:36 Трамп допустил блокаду Венесуэлы Политика, 02:18 Трамп заявил об отсутствии проблем из-за новых ракетных запусков КНДР Политика, 02:03 Футболист «АЗ Алкмар» Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени Спорт, 01:37 Крупнейшие агрегаторы такси в России отчитались об убытках за 2018 год Технологии и медиа, 01:30 Россия предложила НАТО ввести мораторий на ракеты по примеру Путина Политика, 01:08 В партии Зеленского отказались подтвердить отставку главы его офиса Политика, 01:07 Alibaba стала самой быстрорастущей компанией в России в сфере e-commerce Технологии и медиа, 00:50 Российского призера ЧЕ по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допинг Спорт, 00:37 Доллар и евро за день укрепились к рублю на 70 коп. Экономика, 00:10 МИД Германии обвинил Россию в разрыве ДРСМД Политика, 00:08
Политика ,  
0 
СМИ узнали о неудачной попытке партии «Лига» привлечь €65 млн в России
По данным источников агентства, октябрьская встреча в Москве, на которой итальянцы и россияне обсуждали финансирование Россией партии «Лига», была не первой. Стенограмму переговоров ранее опубликовал BuzzFeed
Маттео Сальвини (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Миланская прокуратура считает, что сделка, которую, по данным СМИ, обсуждали в Москве представители итальянской партии «Лига» и некие высокопоставленные россияне, не состоялась, пишет ANSA со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, благодаря этой сделке итальянцы могли получить € 65 млн.

О переговорах между представителями «Лиги», возглавляемой вице-премьером и главой МВД Италии Маттео Сальвини, и россиянами в середине июля писал BuzzFeed. По данным издания, встреча состоялась в Москве в октябре. В переговорах участвовали три россиянина и три итальянца, они под видом обсуждения нефтяной сделки говорили о финансировании Москвой партии и ее кампании на выборах 2019 года в Европарламент. 

Политика
BuzzFeed узнал детали переговоров итальянских правых о деньгах из России

Источники ANSA также сообщили, что октябрьские переговоры были не единственными по данному вопросу.

После публикации BuzzFeed прокуратура Милана начала расследование. Corriere della Sera писала, что ведомство подготовит запрос в российские спецслужбы о содействии в расследовании этого дела. Следствие начало проверка зачисления средств на счет президента ассоциации «Ломбардия — Россия» и экс-секретаря итальянского вице-премьера Джанлуки Савоини. Миланская прокуратура, по данным издания, попросила доступ к базам данных российских банков.

Лидер «Лиги» Сальвини заявил, что подаст в суд, а также отметил, что не брал «ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» из России. 



 

Автор: Юлия Выродова
Теги: Италия, зарубежное финансирование
Материалы по теме
BuzzFeed узнал детали переговоров итальянских правых о деньгах из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter