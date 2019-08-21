Левченко объявил о проверке после записи с оскорблениями жителей Тулуна

Левченко объявил о проверке после записи с оскорблениями жителей Тулуна

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил провести служебное расследование в отношении руководителя пресс-службы областной администрации Ирины Алашкевич. Об этом сообщается на сайте властей региона.

В сообщении указано, что проверка связана с распространенной в Telegram-каналах, соцсетях и СМИ аудиозаписью, на которой женщина «с голосом, похожим на голос главы пресс-службы» губернатора, дает «негативную оценку событиям, происходящим на территориях, пострадавших от паводка». «Подлинность записи, а также возможный ее монтаж проверит специализированная организация», — говорится в сообщении.

На записи женщина назвала жертв наводнений в Тулуне «бичевней». Так она прокомментировала приезд главы государства Владимира Путина в город, а также реакцию жителей на встречу с президентом. Она оскорбительно высказалась об их внешнем виде и заявила, что у них «два класса образования».

Сама Алашкевич ранее назвала аудиозапись подделкой и отметила, что губернатор Иркутской области отправил ее на экспертизу.