В Москве переименовали площадь Европы

Площадь была совместным проектом России и Бельгии, ее архитектурный образ появился 22 года назад. На площади установлены 48 флагов государств Европы

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Площадь Европы в Москве переименована в площадь Евразии, такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», — сказано в документе. Площадь находится у Киевского вокзала.

Площадь Европы была организована в 2002 году как символ единения континента, это был общий проект России и Бельгии. Схожие памятники установили в других странах мира. В центре площади установили авангардистский памятник бельгийского скульптора Оливье Стребеля «Похищение Европы» и памятник, посвященный «300-летию воссоединения России и Украины». Рядом стоят 48 колонн с флагами стран Европы.

В других городах России также были площади, топонимически связанные с Европой. В последние годы произошли переименования: в Саратове площадь Совета Европы переименовали в площадь Героев Донбасса, в Перми площади Европы поменяли имя на площадь Трех столетий.