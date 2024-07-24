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Политика ,  
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В Москве переименовали площадь Европы

Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии
Площадь была совместным проектом России и Бельгии, ее архитектурный образ появился 22 года назад. На площади установлены 48 флагов государств Европы
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Площадь Европы в Москве переименована в площадь Евразии, такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», — сказано в документе. Площадь находится у Киевского вокзала.

Площадь Европы была организована в 2002 году как символ единения континента, это был общий проект России и Бельгии. Схожие памятники установили в других странах мира. В центре площади установили авангардистский памятник бельгийского скульптора Оливье Стребеля «Похищение Европы» и памятник, посвященный «300-летию воссоединения России и Украины». Рядом стоят 48 колонн с флагами стран Европы.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В других городах России также были площади, топонимически связанные с Европой. В последние годы произошли переименования: в Саратове площадь Совета Европы переименовали в площадь Героев Донбасса, в Перми площади Европы поменяли имя на площадь Трех столетий.

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