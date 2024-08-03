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Обмен заключенными ,  
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Бербок назвала обмен заключенными с Россией «очень деликатной дилеммой»

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Обмен заключенными
Решение освободить приговоренного к пожизненному сроку Вадима Красикова в рамках обмена пленными с Россией далось нелегко правительству Германии, заявила Анналена Бербок
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией и рядом западных стран представляет для Германии «очень деликатную дилемму», заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок.

«Никому в федеральном правительстве это решение не далось легко», — сказала она (цитата по Tagesschau), имея в виду освобождение приговоренного к пожизненному сроку Вадима Красикова, которого в Германии прозвали «тиргартенским убийцей». По версии следствия, в 2019 году в берлинском парке Тиргартен он застрелил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, который воевал против федеральных войск во время второй чеченской войны.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подтвердила, что «это было очень, очень трудное решение», но отметила, что для Германии «свобода и жизнь заключенных в России и Белоруссии имеют решающее значение». С аналогичным заявлением ранее выступил канцлер Олаф Шольц.

Шольц назвал трудным решение освободить Красикова для обмена с Россией
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Олаф Шольц

Масштабный обмен заключенными состоялся 1 августа в Анкаре. В Россию, помимо Красикова, вернулись девять человек, среди которых — обвиняемые на Западе в шпионаже и киберпреступлениях. Москва передала Западу 16 заключенных, в их числе — репортер WSJ Эван Гершкович, бывший американский морпех Пол Уилан, оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин (оба признаны Миюстом иностранными агентами).

Переговоры, по данным The New York Times, шли больше года. Как писала газета, Бербок «прохладно» относилась к любому плану, который подразумевал бы освобождение Красикова, но впоследствии мнение властей Германии изменилось.

Российских участников обмена заключенными в аэропорту встречал президент Владимир Путин; когда Красиков сошел с самолета, тот поприветствовал и обнял его. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Красиков — сотрудник ФСБ, ранее служивший в «Альфе» «вместе с некоторыми сотрудниками президентской охраны». В немецком суде Красиков отрицал работу в ФСБ и называл себя инженером-строителем Вадимом Соколовым из Брянска.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Анналена Бербок Германия обмен заключенными Вадим Красиков
Илья Яшин фото

Илья Яшин

политик
29 июня 1983 года
Владимир Кара-Мурза фото

Владимир Кара-Мурза

политик
7 сентября 1981 года
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