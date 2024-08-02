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Обмен заключенными ,  
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Шольц назвал трудным решение освободить Красикова для обмена с Россией

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Обмен заключенными
Шольц обосновал решение освободить Красикова для обмена риском для здоровья и жизни «задержанных по политическим мотивам в России», а также подчеркнул важность сотрудничества с США

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал трудным решение освободить экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Красиков вошел в список россиян, вернувшихся в Россию в результате масштабного обмена, передает Tagesshau.

Шольц выступал в аэропорту Кельна/Бонна, куда прибыл борт с 13 освобожденными Россией заключенными (трое других отправились в США). Он заявил, что при решении освободить Красикова заинтересованность государства в приведении приговора в исполнение была сопоставлена «с риском для здоровья, а в некоторых случаях и жизни невиновных лиц, лишенных свободы и несправедливо задержанных по политическим мотивам в России».

Немецкий канцлер отметил, что для властей Германии решающим фактором стало то, что у них «есть обязательство защищать граждан Германии, а также солидарность с Соединенными Штатами». Он добавил, что после обмена поговорил с президентом США Джо Байденом, который поблагодарил Шольца за сотрудничество.

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Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) писало, что генпрокуратура Германии «разочарована» обменом Красикова. По его данным, министр юстиции Марк Бушман поручил генпрокурору Йенсу Роммелю «воздержаться от дальнейшего исполнения приговора» Красикову, чтобы его обменять. FAZ сообщило, что поскольку генпрокуратура рассматривала решение по этому делу как политическое, там сочли, что его не должны были принимать в другом ведомстве, а официально помиловать Красикова должен был президент Германии.

Красикова приговорили к пожизненному заключению в Германии в 2021 году по обвинению в убийстве Хангошвили двумя годами ранее. По версии следствия, Красиков подъехал к Хангошвили на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета. Хангошвили умер на месте, а россиянина задержали.

Суд при вынесении приговора согласился с версией прокуратуры, согласно которой речь шла не просто об убийстве, а о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле».

Россия неоднократно отрицала причастность к убийству Хангошвили. Президент Владимир Путин называл его «сепаратистом», принимавшим участие в боевых действиях, и одним из организаторов терактов в московском метро. Российская сторона уже просила включить Красикова в сделку по обмену заключенными, писал CNN в 2022 году со ссылкой на источники.

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Олаф Шольц Германия Вадим Красиков
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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