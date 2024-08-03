Беспилотник атаковал жилой дом под Орлом

Взрыв произошел в деревне Жилина Орловской области. На опубликованных кадрах видно, как дрон приближается к дому и взрывается после столкновения с ним

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В пригороде Орла беспилотник влетел в многоэтажный жилой дом, сообщают телеграм-каналы Mash, SHOT и Baza.

По их информации, взрыв произошел на улице Яблоневой в деревне Жилина Орловской области. SHOT пишет со ссылкой на местных жителей, что пострадали квартиры на 12-м, 13-м и 14-м этажах — там выбило окна.

На кадрах, которые показали каналы, видно, как дрон приближается к дому и врезается в него, затем следует мощный взрыв.

По информации SHOT, на одном из верхних этажей дома после взрыва начался пожар. Канал пишет, что пострадали несколько человек. На кадрах, которые показал Mash, видно, как к дому едут пожарные машины и скорые.

SHOT пишет, что взрыва было два: по данным канала, первый прозвучал около 01:05 мск, а второй - примерно через 5-7 минут, когда на место уже прибыли пожарные. Как утверждает канал, в место, куда врезался первый дрон, влетел еще один беспилотник. Об этом же пишет Mash, по его информации, второй дрон влетел в квартиру на 16-м этаже.

Официальных сообщений о взрыве пока не было.

Деревня Жилина фактически примыкает к Орлу с севера.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В середине марта в Белгороде дрон врезался в многоквартирный дом. Тогда никто не пострадал. Спустя два месяца еще один беспилотник залетел в квартиру другого многоквартирного дома и взорвался. Пострадала 11-летняя девочка, находившаяся на детской площадке: на ребенка упали осколки.