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Война санкций ,  
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В СВР санкции против главы разведки Сербии посчитали актом агрессии США

СВР: санкции против главы разведки Сербии являются очередным проявлением агрессии США
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Война санкций

Служба внешней разведки России расценила введение санкций США против главы сербской разведки Александра Вулина как очередной акт американской агрессии.

«В СВР России обратили внимание на внесение директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина в санкционные списки США. Квалифицируем этот шаг как очередную попытку Вашингтона грубо вмешаться в дела независимой страны и новый акт американской агрессии в отношении сербского государства», — цитирует «РИА Новости» сообщение службы.

«Сегодня любой, кто отстаивает национальные интересы и отказывается плясать под дудку американцев, автоматически попадает в зону действия их безумного санкционного катка», — считают в СВР.

Там также отметили, что сербский народ с его историей и стремлением к свободе вызывает «особое раздражение у Белого дома».

Вулин попал под санкции США 11 июля 2023 года. Во время визита в Москву в августе 2022 года он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он заявлял, что Сербия единственная в Европе страна, которая не присоединилась к «антироссийской истерии». Вулин стал первым высокопоставленным сербским чиновником, который попал под санкции США с тех пор, как Александр Вучич занял пост президента Сербии в 2017 году. Вашингтон обвинил Вулина в том, что он помогал России проводить политику по дестабилизации ситуации на Западных Балканах.

14 июля 2023 года президент Александр Вучич заявил, что Сербия не вводит санкции против Москвы из соображений морали.

«Моральная позиция Сербии важнее всего. Зарабатываем мы деньги на этом или нет? Нет. Имеем ли мы из-за этого много проблем? Да, имеем. Уверен ли я, что мы продержимся и дальше? Нет, не уверен», — сказал он тогда.

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Вучич не раз заявлял, что на Сербию оказывают давление из-за отказа вводить санкции против России. Он говорил, что не знает, как долго Сербия сможет сопротивляться, и допускал, что в какой-то момент ей придется присоединиться к ограничениям.

Теги
американские санкции США Сербия
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