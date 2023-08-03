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Военная операция на Украине ,  
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Forbes сообщил о применении ВСУ советских танков из-за потери западных

Forbes: ВСУ пришлось пустить в ход советские танки из-за потери западной техники
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за больших потерь техники НАТО украинское командование задействует старые советские танки Т-72, отмечает Forbes
Фото: Ignacio Marin / Anadolu Agency / Reuters
Фото: Ignacio Marin / Anadolu Agency / Reuters

ВСУ начали использовать при контрнаступлении старые советские танки Т-72 и БМП на фоне больших потерь среди применявшейся ранее техники НАТО, пишет Forbes.

По данным издания, в начале июня украинское военное руководство направило в контрнаступление новейшие и наиболее оснащенные бригады, в том числе 47-ю с БМП М-2 американского производства.

Однако из-за серьезных потерь — только 47-я бригада отправила в тыл на ремонт десятки БМП — ВСУ развернули менее оснащенные соединения, включая 65-ю и 118-ю бригады с их старыми советскими танками Т-72 и боевыми машинами БМП.

При этом военное руководство Украины держит в резерве несколько лучших бригад, например, 82-ю десантно-штурмовую бригаду с БМП Stryker и Marder и танками Challenger 2. Киев приберегает их для возможного прорыва, если слабее оснащенные бригады на советской технике будут иметь успех, пишет Forbes.

Ранее Times объяснила медленное контрнаступление ВСУ «лучшей формой» российской армии и тем, что у российских военных было время для создания мощных оборонительных укреплений — «линии Суровикина» (генерал армии Сергей Суровикин — замкомандующего группировкой войск в зоне спецоперации). Она представляет собой обширную сеть траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций.

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. На Западе и на Украине признавали факт, что оно идет медленно. Киев среди причин называл нехватку оружия.

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Минобороны России не раз сообщало о срыве украинского наступления и больших потерях ВСУ. Украина с 4 июня, когда началось контрнаступление, потеряла 259 танков и 780 бронемашин, сообщил 27 июня президент России Владимир Путин.

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Виктория Громова Виктория Громова
ВСУ советский танк НАТО военная техника потери
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