Россия включила в список недружественных стран Багамы, Гернси и Мэн

Остров Мэн (Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Global Look Press)

Правительство включило Багамы, острова Мэн и Гернси в список недружественных России стран, который позволяет российским физлицам и юрлицам платить по обязательством перед иностранными кредиторами из списка в рублях. Сообщение об этом опубликовал кабмин.

Гернси и Мэн включили в список, так как они поддержали британские санкции против России, а Багамские острова — за то, что они ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций.

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