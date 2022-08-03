Нидерланды и Франция предупредили о дефиците воды из-за рекордной жары

Из-за аномальной жары и обмеления рек некоторые страны Европы столкнулись с дефицитом пресной воды. Во Франции и Нидерландах в большинстве муниципалитетов введен особый режим, который предусматривает сокращенное потребление воды

В большинстве муниципалитетов Нидерландов и Франции отмечается дефицит пресной воды из-за рекордной жары, власти ввели особый режим, который, в том числе предусматривает сокращенное потребление воды. Об этом сообщает BFMTV и Dutch News со ссылкой на заявления властей.

В частности, министр инфраструктуры и водных ресурсов Нидерландов Марк Харберс заявил, что «засуха привела к тому, что национальные потребности превышают объемы воды, поступающие в страну по рекам и в результате дождей».

По его словам, такая ситуация сохранится на протяжении определенного периода, что означает, что в ближайшее время могут быть введены новые меры по распределению пресной воды. Министр также призвал людей «тщательно подумать о том, следует ли им мыть машину или полностью наполнять надувной бассейн».

Первый уровень опасности, означающий ожидаемую нехватку воды, был введен в стране 13 июля, указывает Dutch News. Теперь же опасность повышена до второго уровня, означающего фактическую нехватку.

Во Франции из-за засухи также введен особый режим, он затронул все 96 материковых департаментов страны. Первый уровень предупреждения предусматривает ограничение уборки дорог, тротуаров, полива зеленых насаждений, а также сокращение бытового потребления воды. В настоящее время в стране ожидают очередную 10-дневную волну жаркой погоды, уточняет BFMTV.

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