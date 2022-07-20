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«Код красный»: как Европа переживает аномальную жару. Фоторепортаж

Великобритания впервые в истории объявила красный уровень опасности, озеро на границе Франции и Швейцарии пересохло, Испания эвакуирует население из районов, охваченных лесными пожарами. Как Европа переживает аномальную жару — в фоторепортаже РБК.
Фото:John Sibley / Reuters
Фото: John Sibley / Reuters

Метеослужба Великобритании сообщила в Twitter, что в стране зафиксирована самая высокая температура с момента начала наблюдений. Столбик термометра поднялся выше отметки 40°C в 12:50 19 июля. Как сообщает Би-би-си, британское правительство призывает население избегать обезвоживания. На фото полицейский поит часового из королевской гвардии около Букингемского дворца

Фото:Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС
Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС

В бельгийских провинциях Западная Фландрия и Эно введен красный уровень опасности, на территории остальной страны действует оранжевый уровень. На фото сотрудники дома престарелых в коммуне Шатле помогают постояльцам справиться с аномально высокими температурами. Королевский метеорологический институт рекомендует жителям следить за состоянием своего здоровья, здоровья домашних животных, а также быть осторожными с огнем на природе

Фото:Anthony Anex / EPA / ТАСС
Фото: Anthony Anex / EPA / ТАСС

Из-за жары практически на всей территории Швейцарии установлен 3-й уровень погодной опасности из четырех возможных. На фото: берег озера Брене около французско-швейцарской границы

Фото:Thomas Padilla / AP
Фото: Thomas Padilla / AP

По сообщениям BMFTV, в 64 муниципалитетах Франции побиты абсолютные рекорды жары. В Больё-сюр-Лайон в понедельник термометр показывал 42,7°C. На фото — уличные художники, прячущиеся от жары под мостом на набережной Сены.

На сайте метеорологической службы Météo France размещено обращение главного управления гражданской безопасности. Оно рекомендует проявлять большую осторожность, связанную с волнами тепла и высокой опасностью пожаров. Ранее РБК рассказывал о последствиях лесных пожаров в Европе

Фото:Florian Schroetter / AP
Фото: Florian Schroetter / AP

Волна аномальной жары дошла до Австрии. По данным Центрального института по метеорологии и геодинамике страны, на востоке объявлен оранжевый уровень опасности. Австрийский портал общественного здравоохранения опубликовал список рекомендаций для поведения во время жары

Фото:Hannah McKay / Reuters
Фото: Hannah McKay / Reuters

Жара в Испании провоцирует лесные пожары. В Малаге огонь подошел к домам, местных жителей эвакуировали. На фото: пляж в Торремолиносе, с которого можно было наблюдать дым близ Малаги

Фото:Paul White / AP
Фото: Paul White / AP

Температура в отдельных испанских регионах поднялась выше 43°C. Как сообщает ABC NEWS, в Испании с 10 по 18 июля минимум 510 человек погибло от перегрева. С 7 по 17 июля в Португалии зафиксировано более 650 смертей, связанных с жарой.

По сообщениям France 24, во Франции неправительственные организации активизировали усилия по защите бездомных и других уязвимых групп населения

Фото:Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Как сообщает BBC (заблокирован в России), во время европейской аномальной жары температуры на территории Германии могут доходить до 40°C. На фото: выпас коров в Чеплине, где столбик термометра поднимается до 38°C

Фото:Manuel Silvestri / Reuters
Фото: Manuel Silvestri / Reuters

В Италии сохраняется высокая температура при практически полном отсутствии осадков. По данным The New York Times, страна переживает самую сильную засуху за последние годы. Правительство выделило €36,5 млн для нуждающихся в воде фермеров

Фото:John Sibley / Reuters
Фото: John Sibley / Reuters

19 июля в Хитроу зафиксирована самая высокая температура за все время наблюдения — 40°C. Лондон остается самым жарким городом страны

Фото:Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

В Британии в связи с жарой правительство опасается не только за здоровье пожилых и страдающих хроническими заболеваниями граждан, но и тех, кто находится в хорошей физической форме, сообщает Би-би-си. На фото — точка продажи мороженого в Гайд-парке

Фото:Zowy Voeten / Getty Images
Фото: Zowy Voeten / Getty Images

На фото: английские туристы, которым стало плохо в испанском городе Бенидорм

Фото:Andrew Medichini / AP
Фото: Andrew Medichini / AP

Главный смотритель римского зоопарка Bioparco di Roma Ицхак Ядид рассказал, что сейчас животным дают замороженный корм (на фото: горилла из этого зоопарка). Выдрам предлагают замороженную рыбу, обезьянам — замороженные фрукты

Фото:Michel Spingler / AP
Фото: Michel Spingler / AP

Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански сообщил, что аномально высокая температура в ряде европейских стран сохранится до середины следующей недели, передает «РИА Новости».

На фото: фонтан в городе Лилль (Франция)

Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В Лидсе (Великобритания) местные жители устанавливали надувные бассейны прямо напротив домов. The Guardian сообщает, что британцев призвали соблюдать осторожность во время купания. В субботу во время купания с друзьями на набережной Солфорд-Куэйс погиб подросток

Фото:Kirsty Wigglesworth / AP
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

По сообщению Independent, аномальная жара привела к пожарам на юго-востоке Великобритании, которые повредили рельсы. Железнодорожное сообщение между Лондоном, Йоркширом и Шотландией остановлено. На лондонском вокзале Кингс-Кросс пассажирам раздают бутилированную воду

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Теги
Дарья Широкова, Дарья Букина
мультимедиа Европа Великобритания Франция Испания Италия аномальная жара
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Жара в Британии побила исторический рекорд температуры, превысив 40°С
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