«Код красный»: как Европа переживает аномальную жару. Фоторепортаж
Метеослужба Великобритании сообщила в Twitter, что в стране зафиксирована самая высокая температура с момента начала наблюдений. Столбик термометра поднялся выше отметки 40°C в 12:50 19 июля. Как сообщает Би-би-си, британское правительство призывает население избегать обезвоживания. На фото полицейский поит часового из королевской гвардии около Букингемского дворца
В бельгийских провинциях Западная Фландрия и Эно введен красный уровень опасности, на территории остальной страны действует оранжевый уровень. На фото сотрудники дома престарелых в коммуне Шатле помогают постояльцам справиться с аномально высокими температурами. Королевский метеорологический институт рекомендует жителям следить за состоянием своего здоровья, здоровья домашних животных, а также быть осторожными с огнем на природе
Из-за жары практически на всей территории Швейцарии установлен 3-й уровень погодной опасности из четырех возможных. На фото: берег озера Брене около французско-швейцарской границы
По сообщениям BMFTV, в 64 муниципалитетах Франции побиты абсолютные рекорды жары. В Больё-сюр-Лайон в понедельник термометр показывал 42,7°C. На фото — уличные художники, прячущиеся от жары под мостом на набережной Сены.
На сайте метеорологической службы Météo France размещено обращение главного управления гражданской безопасности. Оно рекомендует проявлять большую осторожность, связанную с волнами тепла и высокой опасностью пожаров. Ранее РБК рассказывал о последствиях лесных пожаров в Европе
Волна аномальной жары дошла до Австрии. По данным Центрального института по метеорологии и геодинамике страны, на востоке объявлен оранжевый уровень опасности. Австрийский портал общественного здравоохранения опубликовал список рекомендаций для поведения во время жары
Жара в Испании провоцирует лесные пожары. В Малаге огонь подошел к домам, местных жителей эвакуировали. На фото: пляж в Торремолиносе, с которого можно было наблюдать дым близ Малаги
Температура в отдельных испанских регионах поднялась выше 43°C. Как сообщает ABC NEWS, в Испании с 10 по 18 июля минимум 510 человек погибло от перегрева. С 7 по 17 июля в Португалии зафиксировано более 650 смертей, связанных с жарой.
По сообщениям France 24, во Франции неправительственные организации активизировали усилия по защите бездомных и других уязвимых групп населения
Как сообщает BBC (заблокирован в России), во время европейской аномальной жары температуры на территории Германии могут доходить до 40°C. На фото: выпас коров в Чеплине, где столбик термометра поднимается до 38°C
В Италии сохраняется высокая температура при практически полном отсутствии осадков. По данным The New York Times, страна переживает самую сильную засуху за последние годы. Правительство выделило €36,5 млн для нуждающихся в воде фермеров
19 июля в Хитроу зафиксирована самая высокая температура за все время наблюдения — 40°C. Лондон остается самым жарким городом страны
В Британии в связи с жарой правительство опасается не только за здоровье пожилых и страдающих хроническими заболеваниями граждан, но и тех, кто находится в хорошей физической форме, сообщает Би-би-си. На фото — точка продажи мороженого в Гайд-парке
На фото: английские туристы, которым стало плохо в испанском городе Бенидорм
Главный смотритель римского зоопарка Bioparco di Roma Ицхак Ядид рассказал, что сейчас животным дают замороженный корм (на фото: горилла из этого зоопарка). Выдрам предлагают замороженную рыбу, обезьянам — замороженные фрукты
Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански сообщил, что аномально высокая температура в ряде европейских стран сохранится до середины следующей недели, передает «РИА Новости».
На фото: фонтан в городе Лилль (Франция)
В Лидсе (Великобритания) местные жители устанавливали надувные бассейны прямо напротив домов. The Guardian сообщает, что британцев призвали соблюдать осторожность во время купания. В субботу во время купания с друзьями на набережной Солфорд-Куэйс погиб подросток
По сообщению Independent, аномальная жара привела к пожарам на юго-востоке Великобритании, которые повредили рельсы. Железнодорожное сообщение между Лондоном, Йоркширом и Шотландией остановлено. На лондонском вокзале Кингс-Кросс пассажирам раздают бутилированную воду