«Код красный»: как Европа переживает аномальную жару. Фоторепортаж

По сообщениям BMFTV, в 64 муниципалитетах Франции побиты абсолютные рекорды жары. В Больё-сюр-Лайон в понедельник термометр показывал 42,7°C. На фото — уличные художники, прячущиеся от жары под мостом на набережной Сены.

На сайте метеорологической службы Météo France размещено обращение главного управления гражданской безопасности. Оно рекомендует проявлять большую осторожность, связанную с волнами тепла и высокой опасностью пожаров. Ранее РБК рассказывал о последствиях лесных пожаров в Европе