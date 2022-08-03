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МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре до конца недели

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 3 по 6 августа температура в Москве поднимется до 30–33 градусов. Об этом сообщило главное управление МЧС по столице.

«По информации синоптиков Росгидромета, в дневные часы 3–6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–33°С», — говорится в экстренном предупреждении ведомства.

МЧС призывает жителей столицы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и пить больше воды. Также ведомство напоминает об осторожности во время пребывания рядом с водоемами и советует не заплывать за знаки ограждения, присматривать за детьми, не приближаться к судам и не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

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Накануне, 2 августа, Главное управление МЧС по Москве также опубликовало предупреждение о высокой пожароопасности в связи с жаркой погодой с 3 по 6 августа.

С начала лета температура в Москве не превышала 33 градусов. Самым жарким днем этого лета в столице было 11 июля. В этот день температура в некоторых районах прогрелась до 32,8 градуса.

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