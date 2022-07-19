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АТОР призвала российских туристов быть осторожнее из-за жары в Европе

Жара и лесные пожары могут привести к перебоям в работе транспорта, предупредили в АТОР. Высокую температуру воздуха фиксируют не только на юге и западе, но и в центре Европы
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала путешественников, которые планируют поездки в Европу, быть внимательнее из-за рекордной жары в некоторых странах и учитывать возможные перебои в работе транспорта и объектов туристической инфраструктуры.

Высокую температуру воздуха в последние дни фиксируют на большей части территории юга Европы: в частности, в Испании она доходила до 42 градусов по Цельсию, отмечает АТОР. В Португалии, Италии, Франции, Греции жара привела к сильным лесным пожарам.

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«Швейцария, Бельгия, Нидерланды и Германия также среди стран ЕС, которые страдают от жары», — отмечает ассоциация. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Западной и Центральной Европе может достигнуть 38–39 градусов.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

АТОР сообщает, что, по данным европейских специалистов, до конца недели жара немного спадет, но на большей части территории Европы ниже 30 градусов все равно не будет. «По этой причине повышаются риски техногенных чрезвычайных происшествий (отключение света, воды, связи и пр.), перебоев с транспортом. Это может повлиять даже на авиаперевозки», — предупредили в ассоциации.

В частности, такая ситуация возникла в Великобритании, где 19 июля температура воздуха достигла самого высокого значения за всю историю измерений (в районе аэропорта Хитроу после полудня фиксировали 40,2 градуса по Цельсию). Жара привела к остановке работы аэропорта Лутон к северу от Лондона — там расплавилось покрытие взлетно-посадочной полосы. Частично приостановлено движение электричек по нескольким направлениям из-за деформации путей, закрыты некоторые автодороги, на которых расплавился асфальт.

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Аномальная жара в Европе установилась с середины июля, в некоторых регионах объявлен красный уровень опасности. Эксперты связывают происходящее с изменением климата.

Жаркая погода на протяжении нескольких недель сохранялась и в российских городах. Например, в Москве в начале июля объявляли оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности, температура воздуха достигала 30–32 градусов.

Теги
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