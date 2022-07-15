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Последствия лесных пожаров в Европе. Фоторепортаж

В Европе установилась аномальная жара, которая спровоцировала лесные пожары в Португалии, Испании, Хорватии и на юге Франции. В некоторых регионах объявлен красный уровень опасности. От пожаров пострадали дома, личные автомобили, сельскохозяйственная техника и деревообрабатывающий завод. Как горит Европа — в фоторепортаже РБК
Португалия
Фото:Armando Franca / AP
Фото: Armando Franca / AP

По данным Португальского института моря и атмосферы IPMA на 13 июля, максимальная температура, зарегистрированная в Португалии летом 2022 года, достигла 46,3 °С. Как сообщает Rádio e Televisão de Portugal, в большинстве районов материковой части Португалии из-за жаркой погоды объявлен красный уровень опасности. Более ста округов могут пострадать от пожаров в сельской местности. В деревне Бемпоста (на фото) в центральной части Португалии огонь подошел к жилым домам, что привело к эвакуации местных жителей.

Фото:Rodrigo Antunes / Reuters
Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Пожар в городе Орен бушует уже неделю. По данным Rádio e Televisão de Portugal, в тушении пожара задействованы более 400 пожарных при поддержке техники и вертолетов.

Фото:Rodrigo Antunes / Reuters
Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Нарсишу Мота, мэр города Помбала в Лейрии, заявил изданию Expresso, что ситуация с пожарами в муниципалитете остается «очень тревожной», и предупредил об истощении пожарных.

Фото:Rodrigo Antunes / Reuters
Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Командующий гражданской защитой сообщил, что более 600 человек были эвакуированы из своих домов. С 7 по 12 июля пострадал 121 человек.

Фото:Paulo Cunha / EPA / ТАСС
Фото: Paulo Cunha / EPA / ТАСС

В тушении лесных пожаров в Португалии задействованы около 1,7 тыс. пожарных и более 500 машин.

Фото:Joao Henriques / AP
Фото: Joao Henriques / AP

Из-за пожаров автомагистраль, соединяющая Порту и Лиссабон, была заблокирована. В пригороде Лейрии огонь подошел к жилым домам и уничтожил несколько припаркованных автомобилей.

Фото:Joao Henriques / AP
Фото: Joao Henriques / AP

Местные жители жалуются на нехватку пожарных для полной ликвидации огня и помогают тушить пожары из садовых шлангов. 

Фото:Octavio Passos / Getty Images
Фото: Octavio Passos / Getty Images

Пожар охватил деревообрабатывающий завод в городе Албергария-а-Велья.

Хорватия
Фото:AP
Фото: AP

13 июля в Хорватии начались лесные пожары. Площадь возгорания около 20 тыс. га, в ликвидации огня задействованы более 300 пожарных и 85 машин. Пожаротушение осложняется постоянно меняющимся направлением ветра, который не дает полностью взять под контроль возгорание. От пожара пострадало несколько домов и транспортных средств.

Фото:AP
Фото: AP

Пожары вспыхнули в трех Хорватских районах. По словам командира пожарной части Шибеник-Книнского уезда Дарко Дукича, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Если пожарные не смогут справиться с пожаром, им придется перекрыть шоссе, проходящее рядом с очагом возгорания.

Франция
Фото:Stephane Mahe / Reuters
Фото: Stephane Mahe / Reuters
В 23 регионах Франции из-за жары введен желтый уровень опасности. На фото выгоревшее поле в регионе Ла-Рош-Бланш.
Фото:Stephane Mahe / Reuters
Фото: Stephane Mahe / Reuters
По заключению жандармов, огонь мог начаться от применения сельскохозяйственной техники на территории с очень сухой растительностью.
Испания
Фото:JMGARCIA / EPA / ТАСС
Фото: JMGARCIA / EPA / ТАСС
В большей части регионов Испании объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары. В регионе Эстремадура лесной пожар охватил около 2,5 тыс. га.
Фото:JMGARCIA / EPA / ТАСС
Фото: JMGARCIA / EPA / ТАСС

На границе с Португалией испанские пожарные эвакуировали несколько сотен сельских жителей и продолжили тушение пожара, который во вторник охватил провинцию Саламанка.

Фото:JMGARCIA / EPA / ТАСС
Фото: JMGARCIA / EPA / ТАСС
Представитель национальной метеорологической службы Испании Каетано Торрес заявил, что аномальная жара и отсутствие осадков в последние месяцы создали идеальные условия для пожаров.
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Теги
Дарья Букина, Дарья Широкова
мультимедиа пожары лесные пожары Европа Франция Испания Хорватия Португалия
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