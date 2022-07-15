Последствия лесных пожаров в Европе. Фоторепортаж

Португалия

По данным Португальского института моря и атмосферы IPMA на 13 июля, максимальная температура, зарегистрированная в Португалии летом 2022 года, достигла 46,3 °С. Как сообщает Rádio e Televisão de Portugal, в большинстве районов материковой части Португалии из-за жаркой погоды объявлен красный уровень опасности. Более ста округов могут пострадать от пожаров в сельской местности. В деревне Бемпоста (на фото) в центральной части Португалии огонь подошел к жилым домам, что привело к эвакуации местных жителей.