Последствия лесных пожаров в Европе. Фоторепортаж
По данным Португальского института моря и атмосферы IPMA на 13 июля, максимальная температура, зарегистрированная в Португалии летом 2022 года, достигла 46,3 °С. Как сообщает Rádio e Televisão de Portugal, в большинстве районов материковой части Португалии из-за жаркой погоды объявлен красный уровень опасности. Более ста округов могут пострадать от пожаров в сельской местности. В деревне Бемпоста (на фото) в центральной части Португалии огонь подошел к жилым домам, что привело к эвакуации местных жителей.
Пожар в городе Орен бушует уже неделю. По данным Rádio e Televisão de Portugal, в тушении пожара задействованы более 400 пожарных при поддержке техники и вертолетов.
Нарсишу Мота, мэр города Помбала в Лейрии, заявил изданию Expresso, что ситуация с пожарами в муниципалитете остается «очень тревожной», и предупредил об истощении пожарных.
Командующий гражданской защитой сообщил, что более 600 человек были эвакуированы из своих домов. С 7 по 12 июля пострадал 121 человек.
В тушении лесных пожаров в Португалии задействованы около 1,7 тыс. пожарных и более 500 машин.
Из-за пожаров автомагистраль, соединяющая Порту и Лиссабон, была заблокирована. В пригороде Лейрии огонь подошел к жилым домам и уничтожил несколько припаркованных автомобилей.
Местные жители жалуются на нехватку пожарных для полной ликвидации огня и помогают тушить пожары из садовых шлангов.
Пожар охватил деревообрабатывающий завод в городе Албергария-а-Велья.
13 июля в Хорватии начались лесные пожары. Площадь возгорания около 20 тыс. га, в ликвидации огня задействованы более 300 пожарных и 85 машин. Пожаротушение осложняется постоянно меняющимся направлением ветра, который не дает полностью взять под контроль возгорание. От пожара пострадало несколько домов и транспортных средств.
Пожары вспыхнули в трех Хорватских районах. По словам командира пожарной части Шибеник-Книнского уезда Дарко Дукича, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Если пожарные не смогут справиться с пожаром, им придется перекрыть шоссе, проходящее рядом с очагом возгорания.
На границе с Португалией испанские пожарные эвакуировали несколько сотен сельских жителей и продолжили тушение пожара, который во вторник охватил провинцию Саламанка.