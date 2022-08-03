Швейцария присоединилась к санкциям против российского золота

Помимо одобрения эмбарго на импорт российского золота власти Швейцарии заморозят активы Сбербанка. Как и ЕС, они предусмотрели ряд исключений, в том числе касающихся сельскохозяйственных поставок

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Власти Швейцарии поддержали седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза, включающий эмбарго на поставки золота, сообщается на сайте Федерального совета (правительства) страны.

В рамках новых ограничений Швейцария, как и ЕС, заморозит активы Сбербанка. В конце июля власти этой страны также добавили в санкционный список еще 54 физических и девять юридических лиц. «Таким образом, список лиц и организаций, подпадающих под санкции Швейцарии в связи с ситуацией в Украине, полностью соответствует списку ЕС», — говорится в сообщении швейцарского правительства.

В нем отметили, что ни одна из введенных мер «не направлена против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и Россией». В правительстве Швейцарии добавили, что, как и ЕС, сделали исключения для операций, связанных с такой продукцией и с транспортировкой нефти в третьи страны.

Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против России 21 июля. В санкционный список были добавлены 48 человек и девять организаций. Среди них — первый вице-премьер Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Кемеровской области Сергей Цивилев, а также Россотрудничество, севастопольская стивидорная компания «Авлита», которую ЕС обвиняет в причастности к погрузке в порту Севастополя украинского зерна, и Сбербанк. Банк теперь не сможет вести бизнес и с европейскими организациями, но в то же время для него предусмотрены ряд исключений, чтобы он мог свернуть операции с европейскими организациями и продать европейские «дочки».

Помимо этого, ЕС расширил список технологий двойного назначения, запрещенных к поставке в Россию, дополнив его, в частности, водометами, полицейскими дубинками, насосами высокого давления, дозиметрами радиации и другими товарами. А также запретил покупки российского золота, отправленного из страны после 22 июля. Эмбарго касается необработанного металла, ювелирных изделий и монет.

В Кремле, комментируя новый пакет ЕС, заявили, что «даже самые жесткие санкции никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию». Тем более этого не происходит с Россией, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, своими действиями ЕС вредит в первую очередь своим интересам и интересам своего населения, «которое начинает, очевидно, мучиться от этих санкций и их последствий».