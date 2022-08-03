Китай приостановил экспорт песка на Тайвань после визита Пелоси

Власти Китая с 3 августа приостановили поставки песка на Тайвань и импорт цитрусовых

Китай на фоне визита Нэнси Пелоси на Тайвань временно запретил поставлять на остров природный песок и импортировать оттуда цитрусовые и некоторую рыбную продукцию

Фото: Chiang Ying-ying / AP

Китай с 3 августа приостанавливает экспорт природного песка на Тайвань, сообщает Министерство коммерции страны. Меру ввели «в соответствии с судествующими законами и постановлениями».

Песок используют для изготовления стекла, в производстве бетона, при строительстве дорог и объектов инфраструктуры.

Одновременно Пекин временно остановил импорт с острова цитрусовых и два вида рыбной продукции, в том числе замороженной скумбрии, передает Reuters со ссылкой на китайскую таможню.

Власти КНР объявили об этой мере после визита на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за 25 лет.

Пекин осудил визит и назвал его нарушением принципа «одного Китая» (предполагает включение Тайваня, который объявил о своей независимости от КНР в 1949 году, в состав Китая), национального суверенитета и территориальной целостности страны; посла США вызвали в МИД Китая, замминистра Се Фэн обвинил Пелоси в том, что она бросила вызов миру и намеренно совершила провокацию.

Еще до приезда спикера палаты представителей США главное таможенное управление КНР приостановило импорт в материковый Китай более 3 тыс. товаров 100 с лишним продовольственных компаний Тайваня. Как заявили в ведомстве, эти предприятия нарушили правила таможенного оформления.

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В Белом доме США настаивают, что визит Пелоси не противоречит принципу «одного Китая». По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, Вашингтон ожидает, что Пекин может принять ответные меры и готов отреагировать на них, но не намерен создавать кризисную ситуацию и не стремится к конфликту с Китаем: «Мы не намерены «бряцать оружием».

На фоне визита Пелоси США и Китай стали наращивать военное присутствие вблизи Тайваня. Вашингтон направил туда авианосцы и десантные корабли, Пекин также вывел в море авианосцы и объявил об учениях в Южно-Китайском море.