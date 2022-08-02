Китай приостановил импорт продукции более 100 тайваньских компаний
Главное таможенное управление КНР приостановило импорт в материковый Китай более 3 тыс. товаров ста с лишним продовольственных компаний Тайваня на фоне возможной поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщило издание Liberty Times.
По информации Центрального информационного агентства Тайваня, сообщение о приостановке импорта было получено вечером 1 августа. Китай включил в черный список компании, занимающиеся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей. Под запретом также оказалась продукция около 700 рыболовецких судов.
Пекин указал, что эти компании из Китайской Республики нарушили правила таможенного оформления. Но на Тайване считают, что мера может быть связана с возможным визитом Пелоси на остров, пишет агентство.
По информации Liberty Times, делегация во главе со спикером Палаты представителей планирует прибыть на Тайвань вечером 2 августа.
В Китае резко выступили против такой поездки. Пекинские власти считают, что этот визит подорвет суверенитет КНР и «подаст неверный сигнал сторонникам независимости Тайваня». Если же поездка состоится, то будут приняты ответные меры, в том числе военного характера, пригрозил Пекин.
В США в призвали Китай воздержаться от эскалации, если Пелоси решит посетить остров. «Нет причин, чтобы предпринимать какие-либо радикальные меры. Визит одного из руководителей конгресса на Тайвань не редкое событие», — сказал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Если визит состоится, Пелоси станет первым действующим спикером Палаты представителей США, который посетит Тайвань, с тех пор как республиканец Ньют Гингрич побывал там в 1997 году.
Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован. США официально не признают независимость Тайваня и придерживаются так называемой политики «одного Китая», однако поддерживают торговые связи с Тайбэем. В частности, с 1979 года между действует закон, по которому Вашингтон может поставлять в в Китайскую Респуцблику оборонительное оружие.