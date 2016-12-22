Путин пригласил Лукашенко приехать в Россию

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко посетить страну, лидеры двух государств могут встретиться в Сочи, сообщается на сайте белорусского президента.

В Минске отметили, что основной темой беседы было расширение торгового сотрудничества. В телефонном разговоре президенты обсудили совместные интеграционные проекты, в частности Евразийский экономический союз.​

Кроме того, Путин рассказал Лукашенко о «нюансах» встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Также стороны обсудили вопросы контроля над вооружениями и продление российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в феврале 2021 года.

В свою очередь, на сайте Кремля сообщили, что Путин и Лукашенко говорили об аспектах работы Евразийского экономического союза и актуальных международных вопросах.

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что российский бизнес поставляет в Россию продукцию через Белоруссию в обход санкционного режима. По словам президента Белоруссии, за этими поставками стоят «крупные дельцы с тяжелыми погонами».