Минск обвинил российские компании в поставках санкционки через Белоруссию

По словам президента республики Александра Лукашенко, санкционную продукцию через Белоруссию поставляют российские компании. Он уточнил, что за этими предприятиями стоят «крупные дельцы с тяжелыми погонами»

Александр Лукашенко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного таможенного комитета республики Юрием Сенько заявил, что поставками санкционной продукции в Россию занимается крупный российский бизнес. Об этом сообщает местное агентство БелТА.

Белорусский лидер отметил, что противодействие ввозу санкционной продукции в Россию является для него и его администрации «головной болью». По его словам, белорусские власти проделывают «бешеную работу в интересах России».

«Решен ли этот вопрос? И если это не так, нам надо смелее об этом говорить. Потому что, по информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с санкционкой и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами», — подчеркнул Лукашенко в ходе встречи.

Президент республики указал, что об этом нужно не стесняться говорить не российским таможенным службам, а правительству и президенту России, чтобы они сами начали разбираться с нарушителями. «Я Путину часто об этом говорю», — добавил он.

О каких компаниях идет речь, Александр Лукашенко уточнять не стал.

О ввозе через Белоруссию санкционной продукции в Россию речь заходит не впервые. В ноябре 2017 года Россельхознадзор выявил «мошенническую схему» при ввозе «запрещенной ответными экономическими мерами» молочной продукции с территории республики. По мнению ведомства, белорусские компании ООО «Газ Венчуре», ООО «Глобалкостом» и РУП «Белтаможсервис» поставляли в Россию молочную продукцию украинского происхождения, а также продукты из «стран Евросоюза». По данным Россельхознадзора, санкционка попадала «под видом производителей стран, не попавших под действующие ограничения, а именно: Иран, Македония, Сан-Марино и Китай».

Для борьбы с незаконным оборотом санкционки в стране российское правительство в начале мая внесло в Госдуму законопроект, которым предполагается ввести штрафы для граждан, которые занимаются оборотом запрещенной продукции. Штраф для физлиц предлагают установить на уровне от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных — от 30 тыс. до 50 тыс., для юридических — от 70 тыс. до 100 тыс. руб.