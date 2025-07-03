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Военная операция на Украине ,  
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Путин рассказал Трампу, какое решение по Украине ищет Россия

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Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Президент США вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении конфликта на Украине, Путин сказал ему, что Россия продолжает искать политическое решение, сообщил Ушаков после телефонного разговора президентов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Москва продолжает искать политическое решение конфликта на Украине, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта», — сказал Ушаков.

О предстоящем звонке Путин рассказал во время посещения выставки в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве. Позднее Трамп в соцсети Truth Social также сообщил о разговоре.

Телефонная разговор состоялся накануне Дня независимости США, который отмечается 4 июля. Путин поздравил Трампа с праздником и заявил, что «Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности».

По данным Financial Times, 4 июля Трамп созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить приостановку поставок американского оружия.

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Последний раз Путин и Трамп говорили по телефону 14 июня. Беседа продлилась 50 минут. Президенты обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке. За день до этого Израиля начал военную операцию против Тегерана и атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал разговор двух лидеров «содержательным, откровенным и главное — весьма полезным». До этого, с начала 2025 года, были еще четыре телефонных разговора между Трампом и Путиным.

Путин говорил, что примирение с Украиной неизбежно. По его словам, нужный для России результат — устранение причин конфликта, «создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности Российского государства».

В этом году делегации России и Украины провели две встречи: первая прошла 16 мая, вторая — 2 июня. Киев передал Москве версию меморандума за несколько дней до второго раунда переговоров, а та представила свою в Турции.

Россия настаивает на нейтралитете Украины, отказе от вступления в военные союзы, безъядерном статусе страны и снятии санкций с России. Киев предлагает полное и безусловное прекращение огня на суше, море и в воздухе, требует гарантий безопасности от международного сообщества и выступает против международного признания территорий, утраченных с 2014 года, российскими.

В Кремле, отвечая на вопрос о дате третьего раунда переговоров, 3 июля заявили, что здесь «нет затыков», но «нужно завершить все процедуры согласования». «Каждая из сторон ждет предложений по срокам», — сказали там.

Трамп выражал разочарование как в Москве, так и в Киеве из-за отсутствия соглашения.

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Дональд Трамп Владимир Путин конфликт на Украине телефонный разговор
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
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