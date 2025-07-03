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Переговоры России и США ,  
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В Кремле рассказали о разговоре Трампа и Путина «на одной волне»

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Переговоры России и США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа шел на «одной волне». Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Разговор, по словам Ушакова, «был откровенным, деловым и конкретным».

«Вы знаете, даже мне трудно представить, кто первым положил трубку. Я знаю, что последними положили трубку переводчики», — сказал журналистам Ушаков.

Он добавил, что президенты США и России «продолжат общение». «Такая договоренность имеется», — сказал помощник российского президента. По его словам, лидеры могут «поднять трубку», и «в течение дня мы как их помощники договоримся о телефонном контакте».

Беседа продлилась около часа и стала шестой по счету с начала нового срока Трампа.

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Владимир Путин Дональд Трамп разговор переговоры
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