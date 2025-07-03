В Кремле рассказали о разговоре Трампа и Путина «на одной волне»
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа шел на «одной волне». Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге, передает корреспондент РБК.
Разговор, по словам Ушакова, «был откровенным, деловым и конкретным».
«Вы знаете, даже мне трудно представить, кто первым положил трубку. Я знаю, что последними положили трубку переводчики», — сказал журналистам Ушаков.
Он добавил, что президенты США и России «продолжат общение». «Такая договоренность имеется», — сказал помощник российского президента. По его словам, лидеры могут «поднять трубку», и «в течение дня мы как их помощники договоримся о телефонном контакте».
Беседа продлилась около часа и стала шестой по счету с начала нового срока Трампа.
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