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Политика ,  
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Politico сообщило о смене тактики Киева в попытке добиться оружия от США

Politico: Киев сменит тактику в попытке добиться поставок оружия от США

Украина в попытке добиться от США поставок большего количества оружия планирует попробовать новый подход и попросить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для Киев, сообщили Politico шесть человек, знакомых с вопросом.

Украинский чиновник отметил, что Киеву нужно менять подход на фоне отсутствия дополнительной помощи от Вашингтона и успехов российской армии. «У нас нет выбора», — говорит он.

В рамках нового подхода власти некоторых европейских стран изучают планы закупки вооружений американского производства за счет своих оборонных бюджетов для передачи Украине, однако твердых обязательств пока нет, отмечает Politico. По словам собеседника издания, знакомого с разрабатываемыми планами, эти переводы должны быть одобрены правительством США, детали которого обсуждаются. 

«Учитывая тот факт, что некоторые критически важные для нас виды вооружений не производятся никем в демократическом мире, кроме США, мы вместе с нашими европейскими партнерами готовы их закупать», — сказал второй украинский чиновник.

Одним из потенциальных препятствий являются ограничения, которые Вашингтон обычно налагает на союзников, использующих американское вооружение, пишет Politico. Украинский чиновник уточнил, что часть переговоров будет посвящена этим разрешениям.

Москва осуждает военную помощь Киеву.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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