Bloomberg сообщил об опасениях ЕС насчет дальнейших закупок оружия у США

Европейские лидеры все чаще говорят о необходимости опираться на европейских производителей оружия. При этом источники Bloomberg утверждают, что у Европы пока нет другого варианта, кроме как кроме как покупать американское оружие

Фото: Aimee Dilger / Keystone Press Agency / Global Look Press

Покупка американского вооружения становится для европейских стран менее привлекательной, чем когда-либо, сообщает Bloomberg. Европейские лидеры осознают необходимость полагаться на США в вопросах новых вооружений, но опасаются усиления этой зависимости. При этом идея укрепления сотрудничества между европейскими странами находит все большую поддержку у избирателей, которые скептически относятся к более тесным связям с США.

Лидеры ЕС, включая президента Франции Эммануэля Макрона, выступают за опору на европейских производителей оружия. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял о необходимости модернизации европейской оборонной промышленности.

«У нас в Европе слишком много систем, слишком мало производственных мощностей, а то, что мы производим, зачастую слишком сложно и дорого», — подчеркнул он.

Канада уже рассматривает возможность отказа от участия в американской программе F-35 в пользу шведских истребителей. В то же время в Дании, как рассказал один из источников агентства, во время визита американских законодателей в Копенгаген весной этого года датские чиновники дали понять: хотя их устраивает американское оружие, публичные угрозы президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию создают политические сложности для таких закупок.

Бывший посол США в НАТО Джулианна Смит отмечает, что для стран, которые считают, что могут сразу перейти на исключительно европейские вооружения, «это представляется совершенно нереалистичным в обозримом будущем».

Как отметил анонимный высокопоставленный представитель НАТО, европейским союзникам пока не остается иного выбора, кроме как покупать американское оружие для достижения целей альянса, особенно учитывая истощение запасов из-за поставок в Украину.