Как Россия и США «реанимируют» отношения друг с другом. Инфографика

Лавров и Рубио обсудили Украину, ситуацию вокруг Ирана и Сирии, а также двусторонние отношения на министерском саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре. Как Москва и Вашингтон «реанимируют» отношения двух стран — в инфографике РБК

Как общаются президенты

3 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. На вопрос американского лидера о перспективах прекращения огня, Путин ответил, что страна продолжает поиск «политического переговорного решения». Возможность личной встречи президентов не обсуждалась, отмечают в Кремле.

Это уже шестой разговор Путина и Трампа: до этого они созванивались 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 и 14 июня.

Как США и Россия восстанавливают диалог

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом оживило контакты Вашингтона и Москвы, фактически остановленные после начала военной операции на Украине. Диалог идет на разных уровнях — от экспертного до высшего. Стороны проводят телефонные беседы, переговорщики ездят в Россию и США, а также проводят встречи в третьих странах. С начала февраля количество подтвержденных контактов между властями России и США превысило 25.

18 февраля в Саудовской Аравии прошли первые за три года полноценные российско-американские переговоры, в том же месяце две делегации встретили в Стамбуле. Среди вопросов, которые обсуждались, были боевые действия на Украине, возобновление работы посольств в Москве и Вашингтоне, а также подготовка к возможной встрече на высшем уровне.

Встреча президентов может состояться в ближайшие месяцы, говорил в конце марта спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. С начала февраля он летал в Россию четыре раза: 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля. Все три раза его принимал Путин (первую встречу Кремль не прокомментировал, остальные объявлял официально).

В начале апреля в Вашингтон прилетал спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По данным CNN, ради этого визита с него даже временно сняли американские санкции.

Трамп в начале марта заявил, что «хорошо ладит» с Владимиром Путиным, хоть и придерживается жесткой позиции в отношении России. Российский президент, в свою очередь, признавал, что администрация Трампа «делает все возможное» для восстановления диалога с Москвой.

13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «реанимировать отношения» с США приходится практически с нуля и не стоит ждать «сиюминутных результатов».