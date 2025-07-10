 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Инфографика РБК ,  
0 

Как Россия и США «реанимируют» отношения друг с другом. Инфографика

Лавров встретился с Рубио на министерском саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Переговоры России и США
Лавров и Рубио обсудили Украину, ситуацию вокруг Ирана и Сирии, а также двусторонние отношения на министерском саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре. Как Москва и Вашингтон «реанимируют» отношения двух стран — в инфографике РБК

Как общаются президенты

3 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. На вопрос американского лидера о перспективах прекращения огня, Путин ответил, что страна продолжает поиск «политического переговорного решения». Возможность личной встречи президентов не обсуждалась, отмечают в Кремле.

Это уже шестой разговор Путина и Трампа: до этого они созванивались 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 и 14 июня.

Трамп сообщил о намерении Путина ответить на атаку ВСУ на аэродромы
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Как США и Россия восстанавливают диалог

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом оживило контакты Вашингтона и Москвы, фактически остановленные после начала военной операции на Украине. Диалог идет на разных уровнях — от экспертного до высшего. Стороны проводят телефонные беседы, переговорщики ездят в Россию и США, а также проводят встречи в третьих странах. С начала февраля количество подтвержденных контактов между властями России и США превысило 25.

18 февраля в Саудовской Аравии прошли первые за три года полноценные российско-американские переговоры, в том же месяце две делегации встретили в Стамбуле. Среди вопросов, которые обсуждались, были боевые действия на Украине, возобновление работы посольств в Москве и Вашингтоне, а также подготовка к возможной встрече на высшем уровне.

Встреча президентов может состояться в ближайшие месяцы, говорил в конце марта спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. С начала февраля он летал в Россию четыре раза: 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля. Все три раза его принимал Путин (первую встречу Кремль не прокомментировал, остальные объявлял официально).

Как прошли «библиотечные» переговоры Путина с посланником Трампа. Главное
Политика

В начале апреля в Вашингтон прилетал спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По данным CNN, ради этого визита с него даже временно сняли американские санкции.

Трамп в начале марта заявил, что «хорошо ладит» с Владимиром Путиным, хоть и придерживается жесткой позиции в отношении России. Российский президент, в свою очередь, признавал, что администрация Трампа «делает все возможное» для восстановления диалога с Москвой.

13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «реанимировать отношения» с США приходится практически с нуля и не стоит ждать «сиюминутных результатов».

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина, Светлана Прохорова, Мария Лозовая
При участии
Валентина Шварцман, Анастасия Сирина
Россия США контакты Владимир Путин Дональд Трамп Стив Уиткофф Майк Уолтц Кирилл Дмитриев
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Майк Уолтц фото
Майк Уолтц
политик
31 января 1974 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Сергей Нарышкин фото
Сергей Нарышкин
директор СВР России
27 октября 1954 года
Материалы по теме
Bloomberg узнал о небольшом прогрессе ЕС в переговорах с США о пошлинах
Политика
Песков счел визит Уиткоффа в Россию шагом к встрече Путина и Трампа
Политика
Путин начал встречу с Уиткоффом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55) Инвестиции, 09 июл, 18:45 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0) Инвестиции, 09 июл, 18:45
Рубио заявил, что Россия озвучила новые предложения по Украине Политика, 15:39
Польша ввела санкции против владельца белорусской компании «Санта Бремор» Политика, 15:38
Мишустин представил кабмину нового министра транспорта Никитина. Видео Политика, 15:38
ГД приняла закон о скидках при дарении жилья близким родственникам Недвижимость, 15:36
ПСБ и ДОСААФ России договорились о развитии стратегического партнерства Пресс-релиз, 15:34
Глава ФНЛ выразил надежду увидеть «Торпедо» в Первой лиге Спорт, 15:25
Какие российские аэропорты остаются закрытыми с февраля 2022 года. Карта Политика, 15:21
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Задержание подозреваемого в подготовке атаки на силовиков в Крыму. Видео Политика, 15:16
Как Россия и США «реанимируют» отношения друг с другом. Инфографика Политика, 15:14
Жители Техаса получили экстренное оповещение о наводнении через 1,5 часа Общество, 15:13
Нидерланды выделят €300 млн на восстановление Украины Политика, 15:00
МИД раскрыл темы переговоров Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре Политика, 14:58
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за убийства венгра при мобилизации Политика, 14:49
На Всероссийском свадебном фестивале во второй день поженились 55 пар Life, 14:44