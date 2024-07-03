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Выборы президента США ,  
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Байден отказался выходить из предвыборной гонки

CBS: Байден заявил о намерении участвовать в выборах после провальных дебатов
Сюжет
Выборы президента США

Во время предвыборной телеконференции со своими соратниками президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах, несмотря на провал на дебатах с соперником, экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

«Позвольте мне сказать это как можно яснее, как можно проще и прямолинейнее: я баллотируюсь. Я кандидат от Демократической партии. Никто меня не выгоняет. Я не ухожу», — процитировал Байдена один из собеседников телеканала.

Он признал неудачу на дебатах, однако, как отмечает CBS, его кампания направлена на то, чтобы сдержать последствия произошедшего.

Байден задумался о выходе из предвыборной гонки
Политика
Джо Байден

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Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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