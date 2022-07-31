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В Анкаре назвали TANAP альтернативой поставок российского газа в ЕС

TANAP был открыт в 2018 году и является частью проекта «Южный газовый коридор» от Азербайджана до Италии. По словам представителя Эрдогана, газопровод является одим из альтернативных маршрутов по транспортировке газа в ЕС

Трансанатолийский газопровод (TANAP) является альтернативой российским поставкам газа для Европы, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает Axar.

«Одной из двух основных альтернатив [российского газа для ЕС] является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана», — сказал он.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре со своим турецким коллегой Рейжепом Эрдоганом призвал «заполнить образовавшийся пробел» на европейском рынке газа.

В то же время Калын напомнил, что альтернативные проекты, такие как «Набукко» (проект газопровода из Ирана, Туркмении и Азербайджана в Европу), не были реализованы в прошлом.

В Турции запустили газопровод для транзита азербайджанского газа в Европу
Бизнес
Фото:tanap.com

Газопровод протяженностью 1850 км для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу был открыт в июне 2018 года. Его пропускная способность около 16 млрд куб. м газа, 10 млрд из которых планировалось поставлять в страны ЕС.

TANAP является частью проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) протяженностью 3,5 тыс. км: от Баку до юга Италии. Проект состоит из трех частей: Южно-Кавказского газопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум, идущего по территории Азербайджана и Грузии до границы с Турцией, Трансанатолийского газопровода (TANAP), идущего по территории Турции, и Трансадриатического газопровода (TAP), проходящего по территории Греции, Албании и Италии. Стоимость ЮГК оценивалась примерно в $40 млрд.

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Евросоюз с конца февраля ввел против России несколько пакетов санкций, однако поставки газа напрямую они не затронули. В то же время российский «Газпром» с середины июня сокращает объем прокачки по «Северному потоку» из-за того, что находившаяся на ремонте в Канаде турбина немецкой компании Siemens из-за санкций не могла быть возвращена в Россию.

27 июля «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая», после чего объемы прокачиваемого газа по «Северному потоку» снизились до 20% от проектной мощности, или около 33 млн куб. м в сутки (при плановых 167 млн куб. м).


 

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Турция поставки газа санкции Россия
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