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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты оценили последствия подрыва ВСУ поста контроля радиации на ЗАЭС

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Военная операция на Украине
Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press
Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press

Сейчас прямых угроз для работы Запорожской АЭС нет, но они могут возникнуть в будущем. Об этом в связи с уничтожением ВСУ поста радиационного контроля в районе станции сообщил РБК доктор физико-математических наук, профессор Георгий Тихомиров.

«Рисков для работы ЗАЭС в настоящий момент нет, но есть тенденция обострения общей ситуации. <...> Функция постов — мониторинг радиационной обстановки, они передают данные в единую систему. <...> Опасно, если они все выйдут из строя, мы в таком случае становимся как бы «слепыми», необходимо в таком случае срочно что-то сделать», — сказал Тихомиров.

Он отметил, что пункт, который уничтожили ВСУ, находится не на территории Запорожской АЭС, а на достаточно большом расстоянии от нее, и входит в систему радиационного мониторинга.

Вокруг АЭС располагаются 18 постов, каждый из которых контролирует радиус примерно 30 км, уточнил Тихомиров.

Но все они отвечают за свою локацию, и если ветер будет дуть именно в сторону уничтоженного поста и произойдет выброс, то другие посты могут его не заметить, подчеркнул профессор.

Он добавил, что обязательно будут приняты меры, для того чтобы полностью отслеживать распространение выбросов.

Отвечая на вопрос, чем грозит уничтожение поста радиационного контроля, главный редактор электронного издания AtomInfo.Ru Александр Уваров отметил, что «теперь мы чуть хуже контролируем радиационную обстановку вокруг ЗАЭС».

Однако потеря одной точки наблюдения из пары десятков не должна привести к критическим последствиям, отметил Уваров.

По его словам, если ВСУ продолжат уничтожать посты радиационного мониторинга, тогда стоит задуматься о возможной «провокации, связанной с радиационными инцидентами».

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по району ЗАЭС 26 июня, тогда был полностью уничтожен один из постов радиационного контроля.

Специалисты станции тогда выполнили «ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки» и установили, что уровень радиации не превышает естественных фоновых значений.

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Теги
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