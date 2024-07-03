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Политика ,  
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В Дагестане анонсировали решение о локальном запрете никаба

Не все «до конца уловили» последние публикации по вопросу запрета никабов, сообщили в муфтияте Дагестана. Там подчеркнули, что решение о локальных ограничениях все же будет вынесено
Фото: Peter Endig / DPA / TAСС
Фото: Peter Endig / DPA / TAСС

Отдел фетв при муфтияте Дагестана приведет примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате, сообщил в телеграм-канале заместитель муфтия Абдулла Салимов.

«Все с огромным нетерпением ждали фетву, и это ожидание стало причиной невнимательного прочтения опубликованного текста. Судя по заголовкам некоторых пабликов, они не до конца уловили суть последней публикации о фетве», — написал он.

Как подчеркнул Салимов, на основании этого решения вынесут итоговое решение муфтията Дагестана «о локальном запрете на ношение никаба».

Никаб — женский головной убор, почти полностью закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз, который носят некоторые мусульманки. В ряде стран, например Франции, Бельгии и Дании, введен на него запрет и штрафы за ношение никаба в публичных местах.

Бастрыкин предложил запретить никабы и объяснил слова о «Госдуре»
Политика

Обсуждение возможного запрета никабов в России возобновилось в последние недели, с предложения выступали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев.

«Надо срочно все это запретить», — сказал Бастрыкин. Он отметил, что недавние нападения на церкви и синагоги в Дагестане, а также в СИЗО в Ростове-на-Дону совершили исламисты, «поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления». Глава Чечни Рамзан Кадыров затем попросил Бастрыкина быть аккуратным в высказываниях: «Нужно дорожить этим фактором [сплоченностью], а не делить общество по хорошим и плохим религиям».

После теракта в Дагестане глава республики Сергей Меликов выступил против ношения никаба, объяснив это соображениями безопасности. Вместе с тем он подчеркнул, что не считает ношение этого предмета одежды признаком радикального исламизма.

Власти Дагестана затем анонсировали издание муфтиятом фетвы о запрете никаба. В самом муфтияте проанализировали шариатские тексты различных течений в исламе и пришли к выводу, что оснований для полного запрета никаба нет. Но в определенных случаях, добавили там, возможен локальный запрет ради безопасности, однако «данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дагестан никаб Ислам
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