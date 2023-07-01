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ООН заявила о «значительных усилиях» для России в рамках зерновой сделки

ООН заявила о «значительных усилиях» по российскому экспорту в рамках зерновой сделки

ООН приложила «значительные усилия», чтобы добиться от США, Великобритании и Евросоюза исключений из санкций против России, касающихся экспорта российской сельхозпродукции. Об этом сообщила пресс-служба всемирной организации

«С момента подписания Меморандума о взаимопонимании [между Россией и ООН] в июле 2022 года ООН предприняла значительные усилия по взаимодействию с соответствующими властями, в том числе в Евросоюзе, Великобритании и США, а также с частным бизнесом для осуществления исключений из санкций в отношении продуктов питания и удобрений, что может облегчить экспорт российских продуктов питания и удобрений», — сказано в заявлении ООН.

Первым шагом в этом направлении было создание правовых и политических механизмов для облегчения доступа российской сельхозпродукции на глобальные рынки.

«С этой целью ООН помогла обеспечить выдачу генеральных лицензий США 6B и 6C, двух генеральных лицензий Великобритании на финансовые операции и торговлю продовольствием и удобрениями», — заявили в ООН. Кроме того, организация добилась исключений в девятом пакете санкций ЕС и выпуска пояснений для частного сектора, подчеркнули в пресс-службе.

Однако ООН признает, «что региональные и страновые различия и пробелы сохраняются». В то же время фермерам «в некоторых развивающихся странах» не хватает удобрений, сказали в организации.

В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов. С тех пор сделку несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей: первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Оно действует до 17 июля.

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Российская сторона настаивает, что вторая часть сделки не выполняется. Москва не согласится на продление зерновой сделки, если этот пакет договоренностей не заработает до 17 июля, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Среди проблем, которые необходимо решить, ведомство называло:

  • переподключение Россельхозбанка к международной межбанковской системе передачи информации SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты;
  • восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В ООН, в свою очередь, утверждали, что продолжают работать над исполнением обеих частей соглашения.Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал сделать все возможное, чтобы сделка продолжала работать. Договоренность он называл «жизненно важной».

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