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Рогов заявил о переброске стратегического резерва ВСУ под Гуляйполе

Рогов: ВСУ перебросили силы стратегического резерва в район Гуляйполя в Запорожье

ВСУ перебросили в район Гуляйполя в Запорожской области силы стратегического резерва. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Подразделения из основного стратегического резерва [ВСУ], подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас, были замечены в районе Гуляйполя, то есть на пологовском направлении», — сказал Рогов.

Ранее стратегический резерв был сосредоточен в Запорожье и Днепре. Переброска этих сил может свидетельствовать о начале второго этапа украинского контрнаступления, считает Рогов.

Как заявлял президент Владимир Путин, украинское контрнаступление идет с 4 июня. 22-го на совещании Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что ВСУ в ходе наступательных действий потеряли около 13 тыс. человек, почти 250 танков, более 260 беспилотников, десять истребителей, четыре вертолета, более 40 ракетных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса и много другой техники.

Российское Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак украинских военных на различных направлениях. В сводке к 25 июня ведомство заявило, что ВСУ предпринимали попытки наступать на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях, было совершено более 20 атак.

Рогов заявил о переброске стратегического резерва ВСУ под Гуляйполе
Рогов заявил о переброске стратегического резерва ВСУ под Гуляйполе

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контрнаступление ВСУ Запорожская область Владимир Рогов Военная операция на Украине
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