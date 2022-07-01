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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ решили пока не занимать остров Змеиный после ухода военных России

Военные Украины пока не высадились на Змеином, несмотря на заявление Минобороны России об оставлении острова, сообщили в Киеве. В ВСУ считают, что еще рано формировать там форпост

Украинским силам «слишком рано» занимать остров Змеиный в Черном море, ведется мониторинг ситуации в регионе, заявила CNN пресс-секретарь Южного командования вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

«Наши войска еще не высадились на острове <...> нам еще слишком рано формировать форпост на Змеином острове. Мы должны закончить расследование результатов военной операции», — рассказала она.

Российское Минобороны 30 июня сообщило, что военные покинут Змеиный. В министерстве назвали это решение «шагом доброй воли» и демонстрацией того, что Россия не мешает ООН организовывать гуманитарный коридор для вывоза зерна из украинских портов. Ведомство также перепостило запись Telegram-канала «Война с фейками», в котором утверждается, что Змеиный выполнил свою роль «на данный момент», а задымление объясняется уничтожением остатков техники и боеприпасов.

Что означает уход России с острова Змеиный
Политика
Вид на остров Змеиный

Россия начала спецоперацию на Украине в ночь на 24 февраля, бои за Змеиный начались в тот же день. Спустя сутки, 25 февраля, в Минобороны России сообщили об установлении контроля над островом и пленении 82 украинских военных. С них взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях, рассказали в ведомстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В операции по взятию острова Змеиный под контроль принимал участие российский ракетный крейсер «Москва». В ночь на 14 апреля на корабле произошел пожар из-за сдетонировавшего боеприпаса, утверждали в Минобороны России, а вечером того же дня крейсер затонул. В сообщении министерства говорилось, что «при буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость».

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Украинские военные с того времени неоднократно атаковали остров. В Минобороны России говорили в начале мая, что отражение российскими силами одной из них привело к «катастрофе» для ВСУ, погибли более 50 человек, были сбиты четыре самолета, десять вертолетов, три катера и 30 дронов. В начале прошлой недели, 20 июня, в ведомстве рассказали об использовании ВСУ во время очередной атаки на остров ракет «Точка-У», РСЗО «Ураган» и американских гаубиц М-777. В сообщении министерства говорилось, что «все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина остров Змеиный Черное море Минобороны Украины

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Управляйте онлайн 24/7
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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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