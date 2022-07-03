В Белгороде после ЧП отменили летний городской фестиваль

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Власти Белгорода отменили запланированный на сегодня городской фестиваль «Белгородское лето». Об этом заявил мэр города Антон Иванов в своем Telegram-канале.

«Запланированные на сегодня мероприятия фестиваля «Белгородское лето» проводиться не будут», — заявил Иванов.

Об отмене городского фестиваля было объявлено после гибели трех человек. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате инцидента пострадали 11 многоквартирных и 39 частных домов. Как рассказал Гладков, причина происшествия пока устанавливается. Предположительно, ночью в городе работали средства ПВО, писал он в своем Telegram-канале, однако не уточнив, что стало причиной их срабатывания.

Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования в связи с происшествием. По его словам, причиной гибели людей стала «атака противника». Власти приграничных регионов России неоднократно сообщали об обстрелах с украинской стороны. В Белгородской области в основном обстрелы приходились на села Нехотеевка, Журалевка и Середа. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.

По словам мэра Белгорода, власти города проводят поквартирный и подомовой обходы. «Общаемся с жителями, фиксируем разрушения. Восстановительные работы начинаем уже сегодня, выполним их максимально оперативно. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — сказал Иванов.