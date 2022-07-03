Bloomberg узнал, что Япония допускает замену поставщика СПГ

Bloomberg: решение России о «Сахалине-2» приведет к борьбе Японии и Европы за газ

Решение президента России Путина о специальных экономических мерах в отношении «Сахалин-2» может спровоцировать конкуренцию между Японией и Европой за альтернативные источники топлива, пишет агентство

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Второй по величине покупатель сжиженного природного газа (СПГ) — Япония — рассматривает возможность заменить российские газовые поставки после того, как президент России Владимир Путин принял решение о специальных экономических мерах в отношении «Сахалин-2», пишет Bloomberg со ссылкой на японского министра торговли Коити Хагиуду.

По его словам, Токио может начать покупать больше на спотовом рынке или у других стран. Япония уже обратилась к властям США и Австралии с просьбой увеличить поставки, чтобы уменьшить зависимость от России, отметил Хагиуда.

«Если сахалинский проект, который снабжал Японию [газом] по конкурентоспособным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены рискуют еще больше вырасти, что может даже спровоцировать панику на рынке», — предупредил аналитик Института энергетической экономики в Японии Хироси Хасимото.

Как отмечает агентство, решение Москвы перераспределить права собственности на газовый проект «Сахалин-2» может подтолкнуть Японию к конкуренции с Европой за альтернативные источники поставок.

По данным BloombergNEF, мировой рынок СПГ, вероятнее всего, останется напряженным до 2026 года.

Путин 30 июня подписал указ, согласно которому «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», где одними из акционеров были японские Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%), переходит в собственность компании, которую создаст российское правительство.

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Данное решение было принято в связи «с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших» к ним государств и организаций, направленными на введение санкций против России.

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара сообщил, что Токио изучает указ Путина и не может дать ответы на все вопросы по этому решению.

В апреле правительство Японии заявляло, что не будет выходить из проекта, поскольку в таком случае ее место могла бы занять другая страна. NHK указывал, что поставки с «Сахалина-2» составляют 9% импорта СПГ в Японии. До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркивал, что проект "Сахалин-2» чрезвычайно важен для энергетической безопасности страны, поскольку способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам.