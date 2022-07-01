Япония заявила, что изучает указ Путина о компании-операторе «Сахалина-2»

Япония изучает указ российского президента Владимира Путина о передаче в собственность России имущества компании «Сахалин Энерджи», которая является оператором проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2», заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара, сообщает телеканал NHK.

Согласно подписанному 30 июня указу, компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», одними из акционеров которой являлись японские Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%), переходит в собственность компании, которую создаст российское правительство. В документе говорится, что решение принято в связи «с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших» к ним государств и организаций, которые направлены на введение санкций против России.

«Мы тщательно изучаем намерения и прошлые действия российской стороны», — сказал Кихара и добавил, что пока Токио не может дать ответы на все вопросы по данному решению.

Помимо японских компаний, акционерами «Сахалин Энерджи» являлись «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция). В соответствии с указом, «Газпром» сохранит свою долю пропорционально количеству акций в уставном капитале, а доли остальных акционеров перейдут в собственность компании, которую создадут российские власти. Акционеры должны будут сообщить, согласны ли они получить доли в новом операторе; в случае отказа эти доли будут проданы.



Shell в конце февраля объявила, что выйдет из проекта, газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что компания ведет переговоры с китайскими энергетическими компаниями CNOOC, CNPC и Sinopec о продаже своей доли.

Японское правительство указывало, что не будет выходить из проекта, поскольку в случае выхода ее место могла бы занять другая страна. NHK указывает, что поставки с «Сахалина-2» составляют 9% импорта СПГ в Японии.