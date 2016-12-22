В Россию вместе с делегацией из США пустили политика из черного списка

В делегации американских конгрессменов, которые приехали с визитом в Россию, есть парламентарий, который занесен в ответный санкционный список. Москва сделала для него исключение ради того, чтобы состоялся парламентский диалог

Встреча с делегацией конгресса США в Совете Федерации России (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Среди американских парламентариев, членов палаты представителей, прибывших на минувшей неделе в Москву для встречи с российскими коллегами, есть конгрессмен из так называемого черного списка ответных санкций. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 1».

«В американской делегации был один парламентарий, находящийся в так называемом черном списке, и мы пошли на исключение ради возможности парламентского диалога», — сказал он (цитата по «РИА Новости»), не назвав имени политика.

Глава комитета верхней палаты российского парламента отметил, что поприветствовал своего американского коллегу и заверил его, что рад его видеть. Косачев подчеркнул, что «был бы рад его видеть и в Вашингтоне», на что он, по словам российского парламентария, который также находится в санкционном списке США, «заулыбался».

Источник «РИА Новости» в Совете Федерации отметил, что американские конгрессмены на встрече в верхней палате парламента пообещали вместе с послом США в России Джоном Хантсманом урегулировать вопрос с американскими санкциями против Косачева. По словам собеседника агентства, санкции против Косачева, который занимает высокую позицию, мешают межпарламентскому сотрудничеству.

В минувшую пятницу, 30 июня, из США в Москву приехала делегация американских конгрессменов. По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, приезд американских конгрессменов является «важным сигналом» для двух стран. До четверга, 5 июля, они должны будут встретиться с членами Госдумы, Совфеда и МИДа. Кроме этого парламентарии подчеркнули, что, возможно, у них будет «шанс встретиться с президентом [Владимиром Путиным]». Днем 3 июля они провели закрытую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, на которой обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и предполагаемое «российское вмешательство» в американские выборы. Встреча была закрыта для общественности.