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Антонов рассказал подробности визита делегации США в Россию
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Антонов рассказал подробности визита делегации США в Россию
Политика, 09:27
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Антонов рассказал подробности визита делегации США в Россию

Делегация конгресса США, которая намерена в ближайшее время посетить Россию, будет состоять из членов верхней палаты (сената) и нижней палаты (палаты представителей). Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

По его словам, делегация из США намерена посетить Москву и Санкт-Петербург в период с конца июня по начало июля. Точные сроки визита и численность делегации посол назвать затруднился. При этом он подтвердил, что в состав делегации точно войдут трое сенаторов-республиканцев, о которых ранее уже сообщала американская пресса, — Ричард Шелби, Джон Кеннеди и Джон Хувэн. Кроме того, Антонов отметил, что в Россию приедут как сенаторы, так и конгрессмены.

«Мы давно за это выступаем (за приезд американских политиков в Россию. — РБК), приглашаем наших американских партнеров. И я очень рад, что вот сейчас они откликнулись», — сказал дипломат, добавив, что «это очень важный сигнал» и для него лично это важное событие.

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Антонов рассказал, что российские въездные визы американским законодателям уже выданы и никаких проблем в этом вопросе нет. При этом он выразил надежду на то, что будет совершен ответный визит. «Я хочу, чтобы наши сенаторы и представители Госдумы приехали сюда <...> Но пока никаких планов на сей счет нет. Надо подождать результатов этого визита», — отметил посол.

Кроме того, он надеется на то, что предстоящий визит делегации из США поможет американским законодателям избавиться от стереотипов о России.

«Для того, чтобы узнать Россию, конечно, надо съездить и в Санкт-Петербург. Тем более что прекрасное время сейчас — белые ночи. И если им удастся посетить какой-то матч [в рамках проходящего в настоящее время в России чемпионата мира по футболу], я надеюсь, они поймут все «страшилки» со стороны Госдепартамента США по поводу того, что в Россию не надо ездить», — заключил Антонов.

19 июня посольство России в США подтвердило информацию газеты The Washington Post о готовящемся визите делегации американских сенаторов в Россию. По данным «Коммерсанта», визит группы американских сенаторов в Москву запланирован на 30 июня — 5 июля.

Теги: Анатолий Антонов , делегация , визит в Москву
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