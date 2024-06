США заявили о готовности обсуждать с Украиной географию ударов по России

Вашингтон корректирует помощь Киеву по мере изменения ситуации на поле боя, «совершенно точно» такие обсуждения будут, отметил Кирби. В Кремле заявляли о вовлеченности США в конфликт

Джон Кирби (Фото: Roberto Schmidt / Getty Images)

США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«У нас будут такие обсуждения с украинцами», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»). «Совершенно точно они будут, но приведут ли они к дополнительным политическим изменениям, я в данный момент сказать не могу», — отметил при этом он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон «не повернется спиной к потребностям» Киева. Он пояснил, что Соединенные Штаты корректируют помощь Украине по мере изменения ситуации на поле боя.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкни в Киеве заявил, что Украина не получала «полный карт-бланш» от западных стран на применение поставляемого ими оружия для ударов по российской территории. «Надо придерживаться шагов и правил. В целом мы очень ценим принятое решение и будем дальше работать с нашими союзниками по вопросу расширения способов применения этого вооружения», — подчеркнул Кулеба, его слова приводит УНИАН.

На прошлой неделе Politico, The New York Times, Reuters и еще ряд СМИ сообщили о согласии американского президента Джо Байдена на удары ВСУ американским оружием по российским целям близ Харьковской области. The Wall Street Journal писала, что Вашингтон разрешит наносить удары с помощью РСЗО HIMARS по российским целям, которые используются для наступления в Харьковской области, однако применение дальнобойных ракет ATACMS по-прежнему под запретом.

ВСУ в ночь на 31 мая, после получения разрешения Соединенных Штатов на удары по России, запустили ракеты HIMARS по объектам в Белгородской области, сообщал Forbes. Минобороны на следующий день отчиталось об уничтожении боевой машины РСЗО HIMARS и перехвате 14 снарядов, запущенных из этой системы. Где это произошло, ведомство не уточнило.

В Кремле в ответ на решение Вашингтона заявили, что «в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории» и что это «более чем красноречиво» свидетельствует о вовлеченности США в конфликт на Украине.